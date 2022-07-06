Мед доволі часто використовують для різноманітних б’юті процедур. Він здатний залікувати рани, продовжити молодість, підтягнути шкіру тощо.

Для волосся мед не менш ефективний. Популярні медові маски допоможуть позбутися лупи, прискорити ріст та наживити волосся.

Як приготувати маску для волосся з медом в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.

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Рецепт маски з медом

Аби приготувати живильну маску для волосся, вам знадобиться:

мед ;

; олія для волосся (якщо хочете пришвидшити ріст, використовуйте реп’яхову олію).

Приготування маски неймовірно просте:

Поставте мед на водяну баню – він має бути рідкий. Додайте до теплого меду чайну ложку спеціальної олії для волосся. Нанесіть по всій довжині волосся, відступивши п’ять см від коренів; Надягніть шапочку для душу та закутайте волосся полотенцем. Тримайте маску 30 хв.

Змивати медову маску необхідно за допомогою шампуню. Робіть таку б’юті процедуру два-три рази на тиждень і результат не змусить довго чекати!