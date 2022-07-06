Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Краса

Прискорює ріст та живить волосся: рецепт медової маски

6 Липня 2022, 19:40
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Прискорює ріст та живить волосся: рецепт медової маски
Джерело: Depositphotos

Мед доволі часто використовують для різноманітних б’юті процедур. Він здатний залікувати рани, продовжити молодість, підтягнути шкіру тощо.

Для волосся мед не менш ефективний. Популярні медові маски допоможуть позбутися лупи, прискорити ріст та наживити волосся.

Як приготувати маску для волосся з медом в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Рецепт маски з медом

Аби приготувати живильну маску для волосся, вам знадобиться:

  • мед;
  • олія для волосся (якщо хочете пришвидшити ріст, використовуйте реп’яхову олію).

Приготування маски неймовірно просте:

  1. Поставте мед на водяну баню – він має бути рідкий.
  2. Додайте до теплого меду чайну ложку спеціальної олії для волосся.
  3. Нанесіть по всій довжині волосся, відступивши п’ять см від коренів;
  4. Надягніть шапочку для душу та закутайте волосся полотенцем.
  5. Тримайте маску 30 хв.

Змивати медову маску необхідно за допомогою шампуню. Робіть таку б’юті процедуру два-три рази на тиждень і результат не змусить довго чекати!

Читайте також:
Прискорює ріст та живить волосся: рецепт медової маскиЯк приготувати маску для волосся з желатином – дієвий рецепт

Теги
волосся Краса маска
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь