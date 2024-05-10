Традиційно у другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Цьогоріч свято припадає на 12 число.

У цей день варто привітати найближчу людину у житті, а також проявити свою любов та подяку. Для подарунка можна обрати квіти, листівку чи солодкий презент, наприклад, приготувати шоколадний пиріг на День матері.

Отже, з нагоди Дня матері Факти ICTV вирішили поділитися простим рецептом смачного та красивого пирога, який точно сподобається вашій мамі.

Шоколадний пиріг на День матері: рецепт

Інгредієнти:

вершкове масло – 75 г

цукрова пудра – 1 склянка

яйця – 2 шт.

борошно – 1,5 склянки

розпушувач – 2 ч. л.

сіль – 0,5 ч. л.

какао – 1/3 склянки + для прикраси

молоко – 1 склянка

ягоди – за бажанням

Як приготувати шоколадний пиріг на День матері:

Змішуємо борошно, розпушувач, сіль і двічі просіюємо через сито. Поєднуємо розм’якшене вершкове масло, цукор, яйця, просіяне борошно, какао і молоко. Збиваємо міксером на низькій швидкості близько 1 хвилини. Збільшуємо швидкість до високої та збиваємо ще близько 2 хвилини до крему. Змащуємо форму для випікання маслом і виливаємо тісто, акуратно розрівнюючи. Розігріваємо духовку до 180 °C і випікаємо близько 45−50 хвилин. Якщо пиріг не готовий, додаємо час приготування. Дістаємо пиріг з духовки та даємо йому постояти у формі 5 хвилин. Виймаємо пиріг з форми й даємо йому охолонути. Пиріг можна прикрасити какао, цукровою пудрою, розтопленим шоколадом чи ягодами.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.