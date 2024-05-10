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Пиріг на День матері: рецепт простий та смачний

10 Травня 2024, 13:19
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Пиріг на День матері

Традиційно у другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Цьогоріч свято припадає на 12 число.

У цей день варто привітати найближчу людину у житті, а також проявити свою любов та подяку. Для подарунка можна обрати квіти, листівку чи солодкий презент, наприклад, приготувати шоколадний пиріг на День матері.

Отже, з нагоди Дня матері Факти ICTV вирішили поділитися простим рецептом смачного та красивого пирога, який точно сподобається вашій мамі.

Шоколадний пиріг на День матері: рецепт

Інгредієнти:

  • вершкове масло – 75 г
  • цукрова пудра – 1 склянка
  • яйця – 2 шт.
  • борошно – 1,5 склянки
  • розпушувач – 2 ч. л.
  • сіль – 0,5 ч. л.
  • какао – 1/3 склянки + для прикраси
  • молоко – 1 склянка
  • ягоди – за бажанням

Як приготувати шоколадний пиріг на День матері:

  1. Змішуємо борошно, розпушувач, сіль і двічі просіюємо через сито.
  2. Поєднуємо розм’якшене вершкове масло, цукор, яйця, просіяне борошно, какао і молоко. Збиваємо міксером на низькій швидкості близько 1 хвилини. Збільшуємо швидкість до високої та збиваємо ще близько 2 хвилини до крему.
  3. Змащуємо форму для випікання маслом і виливаємо тісто, акуратно розрівнюючи.
  4. Розігріваємо духовку до 180 °C і випікаємо близько 45−50 хвилин. Якщо пиріг не готовий, додаємо час приготування.
  5. Дістаємо пиріг з духовки та даємо йому постояти у формі 5 хвилин. Виймаємо пиріг з форми й даємо йому охолонути.
  6. Пиріг можна прикрасити какао, цукровою пудрою, розтопленим шоколадом чи ягодами.
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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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