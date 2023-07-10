Шарлотка – це смачний десерт, який швидко можна приготувати в мультиварці. Таким чином, у пирога буде дивовижна золотава скоринка, пишна форма і ніжне тісто всередині. Як приготувати шарлотку в мультиварці у домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Шарлотка в мультиварці: рецепт без молока

Інгредієнти:

4 курячих яйця;

0,5 склянки цукру;

1 склянка борошна;

1 ч. л розпушувача;

0,5 ч. л кориці;

0,5 ч. л солі;

500 г яблук.

Спосіб приготування:

Яйця збийте міксером з цукром і сіллю до пишної піни, викладіть в миску. Додайте розпушувач для тіста, борошно, сіль, цукор і корицю. Замісіть тісто до консистенції густої сметани. Яблука очистіть від шкірки та видаліть насіння. Одне яблуко наріжте тонкими частинками, а інші – кубиком. Нарізані кубиком яблука покладіть в тісто. Після цього чашу мультиварки змастіть вершковим маслом і присипте цукром, аби яблука карамелізувалися. Викладіть тісто в чашу і рівномірно розподіліть. Зверху прикрасьте іншою частиною яблук. Випікайте годину на режимі Випічка.

Шарлотка в мультиварці на молоці

Інгредієнти:

200 мл молока;

1 яйце;

3 склянки борошна;

1 склянка цукру;

1 ч. л соди;

оцет;

3 яблука.

Спосіб приготування: