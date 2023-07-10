Шарлотка – це смачний десерт, який швидко можна приготувати в мультиварці. Таким чином, у пирога буде дивовижна золотава скоринка, пишна форма і ніжне тісто всередині. Як приготувати шарлотку в мультиварці у домашніх умовах – читайте в матеріалі.
Шарлотка в мультиварці: рецепт без молока
Інгредієнти:
- 4 курячих яйця;
- 0,5 склянки цукру;
- 1 склянка борошна;
- 1 ч. л розпушувача;
- 0,5 ч. л кориці;
- 0,5 ч. л солі;
- 500 г яблук.
Спосіб приготування:
- Яйця збийте міксером з цукром і сіллю до пишної піни, викладіть в миску.
- Додайте розпушувач для тіста, борошно, сіль, цукор і корицю.
- Замісіть тісто до консистенції густої сметани. Яблука очистіть від шкірки та видаліть насіння.
- Одне яблуко наріжте тонкими частинками, а інші – кубиком. Нарізані кубиком яблука покладіть в тісто.
- Після цього чашу мультиварки змастіть вершковим маслом і присипте цукром, аби яблука карамелізувалися.
- Викладіть тісто в чашу і рівномірно розподіліть.
- Зверху прикрасьте іншою частиною яблук.
- Випікайте годину на режимі Випічка.
Шарлотка в мультиварці на молоці
Інгредієнти:
- 200 мл молока;
- 1 яйце;
- 3 склянки борошна;
- 1 склянка цукру;
- 1 ч. л соди;
- оцет;
- 3 яблука.
Спосіб приготування:
- В першу чергу помийте яблука під проточною водою. Поріжте їх на шматочки.
- Збийте в глибокій мисці яйця і цукор, потім налийте в суміш молоко і знову збийте.
- Вводьте просіяне борошно і продовжуйте змішувати. Після цього додайте соду, гашену оцтом.
- Висипте в тісто нарізані яблука і перемішайте.
- Змастіть чашу рослинним або вершковим маслом і вилийте тісто.
- Запікайте майбутню шарлотку 45 хв в режимі Випічка.
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