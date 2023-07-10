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Їжа

Шарлотка в мультиварці: рецепт приготування покроково

10 Липня 2023, 14:40
Анна Голішевська редакторка стрічки
Шарлотка
Джерело: Unsplash

Шарлотка – це смачний десерт, який швидко можна приготувати в мультиварці. Таким чином, у пирога буде дивовижна золотава скоринка, пишна форма і ніжне тісто всередині. Як приготувати шарлотку в мультиварці у домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Шарлотка в мультиварці: рецепт без молока

Інгредієнти:

  • 4 курячих яйця;
  • 0,5 склянки цукру;
  • 1 склянка борошна;
  • 1 ч. л розпушувача;
  • 0,5 ч. л кориці;
  • 0,5 ч. л солі;
  • 500 г яблук.

Спосіб приготування:

  1. Яйця збийте міксером з цукром і сіллю до пишної піни, викладіть в миску.
  2. Додайте розпушувач для тіста, борошно, сіль, цукор і корицю.
  3. Замісіть тісто до консистенції густої сметани. Яблука очистіть від шкірки та видаліть насіння.
  4. Одне яблуко наріжте тонкими частинками, а інші – кубиком. Нарізані кубиком яблука покладіть в тісто.
  5. Після цього чашу мультиварки змастіть вершковим маслом і присипте цукром, аби яблука карамелізувалися.
  6. Викладіть тісто в чашу і рівномірно розподіліть.
  7. Зверху прикрасьте іншою частиною яблук.
  8. Випікайте годину на режимі Випічка.

Шарлотка в мультиварці на молоці

Інгредієнти:

  • 200 мл молока;
  • 1 яйце;
  • 3 склянки борошна;
  • 1 склянка цукру;
  • 1 ч. л соди;
  • оцет;
  • 3 яблука.

Спосіб приготування:

  1. В першу чергу помийте яблука під проточною водою. Поріжте їх на шматочки.
  2. Збийте в глибокій мисці яйця і цукор, потім налийте в суміш молоко і знову збийте.
  3. Вводьте просіяне борошно і продовжуйте змішувати. Після цього додайте соду, гашену оцтом.
  4. Висипте в тісто нарізані яблука і перемішайте.
  5. Змастіть чашу рослинним або вершковим маслом і вилийте тісто.
  6. Запікайте майбутню шарлотку 45 хв в режимі Випічка.
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