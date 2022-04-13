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Їжа

Що можна їсти на ніч – рекомендації дієтолога

13 Квітня 2022, 21:54
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
застілля, переїдання
Джерело: Depositphotos

Що можна їсти на ніч? Запитання, яке турбуює багатьох людей, особливо тих, хто стежить за своєю фігурою.

Дієтолог, член Асоціації дієтологів України Галина Слобода розповіла, які продукти можна вживати та у якій кількості.

– Якщо йдеться про вечерю, то їжте те, що вам хочеться у межах здорової харчової тарілки. Нагадаю, що здорова харчова тарілка – це 0,25% білка, 0,25% складних вуглеводів, 0,5% клітковини (овочі та фрукти/ягоди), – говорить Галина Слобода.

Тобто на вечерю ви можете з’їсти гречку, м’ясо та салат, а також яблуко, катастрофи в цьому не буде.

Проте на ніч їсти не можна, це буде негативно впливати на сон.

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Безпосередньо перед сном їсти не рекомендовано, оскільки це знижує рівень мелатоніну (гормону сну), що спровокує безсоння.

– Ані яблучка, ані кефіру, ані будь-чого іншого безпосередньо перед сном. Останній прийом їжі, тобто вечеря має бути за 3-4 години до сну, – додає фахівець.

Правила:

  • робіть вечерю повноцінною;
  • їжте повільно та добре жуйте;
  • під час їжі ні на що не відволікайтеся.
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Це допоможе встати з-за столу ситими і нічого не шукати в холодильнику перед сном.

Теги
Здорове харчування , Поради
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