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Що не можна робити після чистки зубів: пояснює стоматолог

3 Квітня 2023, 18:46
Анна Голішевська Редакторка сайту
Зуби
Джерело: Unsplash

Професійна чистка зубів – це стоматологічна процедура, спрямована на очищення зубів від різних видів нальоту. Процедура дозволяє повернути зубам природну білизну, а також вчасно та ефективно запобігати розвитку карієсу.

Що не можна робити після чистки зубів –  читайте в матеріалі.

Що не можна робити після чистки зубів

Стоматолог Владислав Волин виділяє основні заборони:

Зараз дивляться
  1. Не можна користуватися старою щіткою. Поміняйте свою стару щітку на нову. Надалі міняти зубну щітку необхідно кожні три місяці.
  2. Не можна курити. Протягом 2 днів після чистки утримайтеся від куріння, вживання продуктів, які сприяють підвищенню чутливості зубів (соки, газовані напої, фрукти).
  3. Не можна вживати фарбувальні продукти: каву, чай, колу, ягоди (чорницю, ожину й ін.), шоколад, какао, бальзамічний оцет, а також соєвий соус.
  4. Не можна вживати червоне вино, кетчупи, червоні ягоди, томати, томатний сік, гірчицю, каррі.
  5. Також під забороною – всі ненатуральні барвники: фруктове морозиво, газовані напої, різні цукерки та інші продукти, колір яких впадає в очі.
  6. Важливо перші дві-три години не їсти й не пити продукти, що можуть забарвити емаль. Пити можна тільки чисту воду.

Що робити після чистки зубів

Експерт рекомендує перші дні після чистки чистити зуби м’якою зубною щіткою, через 7 днів можна переходити на чистку зубів щітками середньої жорсткості.

Крім цього, потрібно дотримуватися таких рекомендацій:

  1. Дану процедуру рекомендовано робити два рази на рік. Цього цілком достатньо, щоб уберегти зуби від карієсу і забезпечити їм прекрасний вигляд без відбілювання.
  2. Любителям міцного чорного чаю і кави, шоколаду, хто не може обійтися без цигарки, доведеться професійно чистити зуби 3-4 рази на рік. Частіше не потрібно – це може вплинути на стан емалі.
  3. Тим, хто планує вагітність або установку брекет-систем, обов’язково потрібно зробити гігієнічну чистку, щоб уникнути проблем з зубами в найближчому майбутньому.
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