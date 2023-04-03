Професійна чистка зубів – це стоматологічна процедура, спрямована на очищення зубів від різних видів нальоту. Процедура дозволяє повернути зубам природну білизну, а також вчасно та ефективно запобігати розвитку карієсу.
Що не можна робити після чистки зубів – читайте в матеріалі.
Що не можна робити після чистки зубів
Стоматолог Владислав Волин виділяє основні заборони:
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- Не можна користуватися старою щіткою. Поміняйте свою стару щітку на нову. Надалі міняти зубну щітку необхідно кожні три місяці.
- Не можна курити. Протягом 2 днів після чистки утримайтеся від куріння, вживання продуктів, які сприяють підвищенню чутливості зубів (соки, газовані напої, фрукти).
- Не можна вживати фарбувальні продукти: каву, чай, колу, ягоди (чорницю, ожину й ін.), шоколад, какао, бальзамічний оцет, а також соєвий соус.
- Не можна вживати червоне вино, кетчупи, червоні ягоди, томати, томатний сік, гірчицю, каррі.
- Також під забороною – всі ненатуральні барвники: фруктове морозиво, газовані напої, різні цукерки та інші продукти, колір яких впадає в очі.
- Важливо перші дві-три години не їсти й не пити продукти, що можуть забарвити емаль. Пити можна тільки чисту воду.
Що робити після чистки зубів
Експерт рекомендує перші дні після чистки чистити зуби м’якою зубною щіткою, через 7 днів можна переходити на чистку зубів щітками середньої жорсткості.
Крім цього, потрібно дотримуватися таких рекомендацій:
- Дану процедуру рекомендовано робити два рази на рік. Цього цілком достатньо, щоб уберегти зуби від карієсу і забезпечити їм прекрасний вигляд без відбілювання.
- Любителям міцного чорного чаю і кави, шоколаду, хто не може обійтися без цигарки, доведеться професійно чистити зуби 3-4 рази на рік. Частіше не потрібно – це може вплинути на стан емалі.
- Тим, хто планує вагітність або установку брекет-систем, обов’язково потрібно зробити гігієнічну чистку, щоб уникнути проблем з зубами в найближчому майбутньому.