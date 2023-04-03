Професійна чистка зубів – це стоматологічна процедура, спрямована на очищення зубів від різних видів нальоту. Процедура дозволяє повернути зубам природну білизну, а також вчасно та ефективно запобігати розвитку карієсу.

Що не можна робити після чистки зубів – читайте в матеріалі.

Що не можна робити після чистки зубів

Стоматолог Владислав Волин виділяє основні заборони:

Зараз дивляться

Не можна користуватися старою щіткою. Поміняйте свою стару щітку на нову. Надалі міняти зубну щітку необхідно кожні три місяці. Не можна курити. Протягом 2 днів після чистки утримайтеся від куріння, вживання продуктів, які сприяють підвищенню чутливості зубів (соки, газовані напої, фрукти). Не можна вживати фарбувальні продукти: каву, чай, колу, ягоди (чорницю, ожину й ін.), шоколад, какао, бальзамічний оцет, а також соєвий соус. Не можна вживати червоне вино, кетчупи, червоні ягоди, томати, томатний сік, гірчицю, каррі. Також під забороною – всі ненатуральні барвники: фруктове морозиво, газовані напої, різні цукерки та інші продукти, колір яких впадає в очі. Важливо перші дві-три години не їсти й не пити продукти, що можуть забарвити емаль. Пити можна тільки чисту воду.

Що робити після чистки зубів

Експерт рекомендує перші дні після чистки чистити зуби м’якою зубною щіткою, через 7 днів можна переходити на чистку зубів щітками середньої жорсткості.

Крім цього, потрібно дотримуватися таких рекомендацій: