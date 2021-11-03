Скільки варити яйце пашот

Яйце пашот – чудовий варіант смачного та здорового сніданку. Завдяки приготуванню без шкаралупи білок виходить надзвичайно ніжним, а жовток – помірно рідкий.

Скільки потрібно варити яйця пашот і як це краще робити?

У мережі можна знайти чимало варіантів приготування яєць пашот, проте найпопулярніші з них – у воді з оцтом та у пакеті.

Традиційний спосіб приготування яйця пашот

Для цього потрібно закип’ятити воду на плиті у невеликій глибокій каструлі. Краще використовувати чисту питну воду, оскільки продукт безпосередньо із нею контактуватиме.

Після доведення до кипіння влити туди одну столову ложку оцту та зменшити вогонь, щоб не було бурхливого кипіння. Після цього за допомогою ложки утворити вирву у воді та влити туди яйце.

Для зручності його варто розбити заздалегідь у чашку або миску. Збивати перед цим його не треба.

Варити потрібно 3-3,5 хвилини, не більше. Тоді білок встигне загуснути, а жовток набуде кремоподібної структури.

Після цього слід дістати яйце за допомогою ложки та покласти його на чисту серветку, щоб стекла зайва вода.

Приготування яйця пашот у пакеті

Закип’ятити воду у невеликій глибокій ємності. Тут можна використати звичайну воду з-під крана. Після цього зменшити вогонь.

Обрізати невеликий шматок харчової плівки, змастити його оливковою олією. Сформувати з нього мішечок – можна використовувати чашку.

Вбити туди яйце і зав’язати плівку, щоб вийшов невеликий пакетик. Водночас потрібно, щоб усередині залишилося повітря, не треба стискати яйце.

Помістити пакет у воду і варити яйце пашот 3-4 хвилини, залежно від консистенції, яку бажаєте отримати.

Після цього пакет виловити з води, розрізати та дістати яйце.

– Не треба засікати час до секунди, цей час орієнтовний, варто зважати на готовність білка, – зауважує дієтолог Тетяна Миколаєнко.

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Яйця пашот стануть гарним доповненням до бутербродів із сьомгою та зеленню, пасти, салатів. Їх також можна вживати як самостійну повноцінну страву, доповнивши її лише сіллю або улюбленими спеціями.