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Їжа

Смачна страва на новорічний стіл! Як приготувати запечені баклажани

29 Грудня 2021, 17:53
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
рецепт, баклажани

До Нового року залишилося декілька днів, тому зараз саме час планувати меню для святкового столу. Яскравою його частиною може стати страва з баклажанів.

Шеф реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Алекс Якутов розповів, як смачно приготувати запечені баклажани (меланзану) до новорічного столу.

Інгредієнти

  • Баклажани – 3-4 шт
  • Помідори пелаті – 1 банка
  • Натертий пармезан – 100-150 г
  • Сіль, цукор – за смаком.

Приготування

  1. У баклажанів відріжте плодоніжки. Наріжте баклажани слайсами однакового розміру. Обсмажте на сковороді з великою кількістю олії. Можна зробити як фритюр.
  2. Після обсмажування, відправте баклажани на серветки, щоб вони вбрали в себе зайву олію.
  3. Візьміть помідори пелаті. Перебийте блендером, додайте цукор та сіль за смаком. Якщо соус вийшов дуже густим, розбавте його водою.
  4. Викладіть баклажани в ємність для запікання, посипте пармезаном, залийте томатами. Знову викладіть баклажани, посипте їх пармезаном та залийте соусом. Так викладайте шарами. Останній шар “закрийте” сиром.
  5. Духовку розігрійте до 180-200°. Поставте меланзану та запікайте при високій температурі близько 20 хвилин.
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Теги
Кулінарні рецепти , Новий Рік
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