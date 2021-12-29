До Нового року залишилося декілька днів, тому зараз саме час планувати меню для святкового столу. Яскравою його частиною може стати страва з баклажанів.
Шеф реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Алекс Якутов розповів, як смачно приготувати запечені баклажани (меланзану) до новорічного столу.
Інгредієнти
- Баклажани – 3-4 шт
- Помідори пелаті – 1 банка
- Натертий пармезан – 100-150 г
- Сіль, цукор – за смаком.
Приготування
- У баклажанів відріжте плодоніжки. Наріжте баклажани слайсами однакового розміру. Обсмажте на сковороді з великою кількістю олії. Можна зробити як фритюр.
- Після обсмажування, відправте баклажани на серветки, щоб вони вбрали в себе зайву олію.
- Візьміть помідори пелаті. Перебийте блендером, додайте цукор та сіль за смаком. Якщо соус вийшов дуже густим, розбавте його водою.
- Викладіть баклажани в ємність для запікання, посипте пармезаном, залийте томатами. Знову викладіть баклажани, посипте їх пармезаном та залийте соусом. Так викладайте шарами. Останній шар “закрийте” сиром.
- Духовку розігрійте до 180-200°. Поставте меланзану та запікайте при високій температурі близько 20 хвилин.