До Нового року залишилося декілька днів, тому зараз саме час планувати меню для святкового столу. Яскравою його частиною може стати страва з баклажанів.

Шеф реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Алекс Якутов розповів, як смачно приготувати запечені баклажани (меланзану) до новорічного столу.

Інгредієнти

Баклажани – 3-4 шт

Помідори пелаті – 1 банка

Натертий пармезан – 100-150 г

Сіль, цукор – за смаком.

Приготування