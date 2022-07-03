В ці скрутні часи жінки з дітьми покинули свої домівки. Деякі навіть виїхали за кордон. А чоловіки залишились на кухні на самоті. Зрозуміло, що багато з них вміють готувати, але шеф Євген Клопотенко вирішив проявити чоловічу солідарність з тими, хто не звик стояти біля плити.

Для них – сім страв – простих та смачних. Щоб дожили хлопці до повернення дружин.

Яєшня: скрамбл або омлет

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Скрамбл. Назва амбіційна, але насправді проста мішанка.

Берете пательню, бажано з тефлоновим покриттям, але підійде і чавунна. Нагріваєте її, наливаєте олії, додаєте трішки вершкового масла, розбиваєте кілька яєць. Коли білок почне біліти, перемішуєте все на пательні і слідкуєте, щоб не пригоріло. Сіль та перець – за смаком.

Страва виходить ніжна і легка.

Якщо хочете омлет, то спочатку розбиваєте яйця, збиваєте їх і тільки потім виливаєте на пательню. Не перемішуєте. Сіль і перець також за смаком.

Яйця варені

Якщо хочете зварити правильно яйця – запам’ятайте три цифри: три, шість, дев’ять.

Коли бажаєте, щоб:

Жовток був рідким – варите яйця 3 хвилини.

Жовток був м’яким – шість хвилин.

Жовток був крутим – дев’ять хвилин.

Шеф рекомендує класти яйця у киплячу несолену воду и слідкувати за часом.

Порада: яйця, що варилися три хвилини, не розрізайте. Їх треба їсти ложкою.

Рис варений

Як вибрати потрібний з магазинного розмаїття? Та ще, щоб не злипався. Беріть довгозернисту крупу, бо в кругленькій багато крохмалю і рис злипнеться – 100%.

У каструлю наливаєте два стакани води, доводите до кипіння і всипаєте один стакан рису. Після того, як рис повариться одну хвилину, виключаєте вогонь, накриваєте каструлю рушником і через двадцять хвилин він готовий.

Рис вчорашній, або по-тайськи

Якщо з учора залишився рис, то з нього можна зробити майже азіатську страву.

Візьміть пательню, налийте олії накришіть цибулі, моркви натріть і вбийте яйце. Потім додайте рис і соєвий соус. І ось вам вже рис не вчорашній , а по-тайськи.

Картопля смажена

Хочете смаженої картоплі, але не хочете її чистити? І не треба. Помийте її обсушіть, поріжте на четвертинки. Розігрійте на пательні багато жиру, вкиньте у нього картоплю. Обсмажуйте її 15 хвилин. Потім влийте трішечки води, накрийте кришкою, щоб пропарилася.

Найшвидший рецепт пасти

Щоб приготувати правильно італійську пасту, потрібно взяти 1 л води, 10 г солі і 100 г пасти. Закип’ятили воду, вкинули пасту. Варимо – сім хвилин. Паста готова! Промивати не треба!

Додаємо олії. Все!

Чай

Як правильно заварити чай? Берете чашку і окроп. Закидаєте у чашку пакетик чаю, заливаєте окропом. Через декілька хвилин – напій готовий.

Коли ваші дружини повернуться з-за кордону, вони будуть вкрай здивовані вашим вмінням готувати і виживати в екстремальних умовах.

Джерело: Євген Клопотенко