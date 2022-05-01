Дієтологи навесні всім і завжди рекомендують вживати більше овочів. Оскільки українських овочей на цей час не так уже й багато, то Євген Клопотенко радить використовувати наш найпопулярнійший овоч – буряк.

Буряк — це серце української їжі, вважає шеф. Навіть якщо з нього не готувати борщ, а просто запекти і додати в салат — буде дуже тепло і по-нашому.

Ви можете подумати, що буряк — це надто просто. Але спробуйте поєднати його з курагою та йогуртом і вже отримаєте нові емоції.

Рецепт

Інгредієнти:

буряк – 6 середніх або 4 великих

петрушка – багато

волоські горіхи – жменька

гарбузове насіння – жменька

курага 100 г

йогурт 100 г

сіль, перець чорний мелений за смаком

Приготування. Помийте нечищені бурячки. Викладіть у ємність для запікання. Духовку розігрійте до 180 градусів. Запікайте буряки протягом 1, 5 години.

Знову ж таки, не очищайте буряк, а поріжте зі шкіркою на шматочки: кубики, смужки, слайси. Як вам подобається.

Потім додайте до них порізані горіхи, курагу, гарбузове насіння, нарізану петрушку. Все залийте йогуртом. Посоліть, поперчіть.

З найзвичайнісіньких продуктів таким чином ви отримаєте вибух смаку.

Джерело: Євген Клопотенко