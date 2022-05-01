Дієтологи навесні всім і завжди рекомендують вживати більше овочів. Оскільки українських овочей на цей час не так уже й багато, то Євген Клопотенко радить використовувати наш найпопулярнійший овоч – буряк.
Буряк — це серце української їжі, вважає шеф. Навіть якщо з нього не готувати борщ, а просто запекти і додати в салат — буде дуже тепло і по-нашому.
Ви можете подумати, що буряк — це надто просто. Але спробуйте поєднати його з курагою та йогуртом і вже отримаєте нові емоції.
Рецепт
Інгредієнти:
- буряк – 6 середніх або 4 великих
- петрушка – багато
- волоські горіхи – жменька
- гарбузове насіння – жменька
- курага 100 г
- йогурт 100 г
- сіль, перець чорний мелений за смаком
Приготування. Помийте нечищені бурячки. Викладіть у ємність для запікання. Духовку розігрійте до 180 градусів. Запікайте буряки протягом 1, 5 години.
Знову ж таки, не очищайте буряк, а поріжте зі шкіркою на шматочки: кубики, смужки, слайси. Як вам подобається.
Потім додайте до них порізані горіхи, курагу, гарбузове насіння, нарізану петрушку. Все залийте йогуртом. Посоліть, поперчіть.
З найзвичайнісіньких продуктів таким чином ви отримаєте вибух смаку.
Джерело: Євген Клопотенко