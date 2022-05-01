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Їжа

Весняний салат з буряка: продукти прості, а смак неймовірний

1 Травня 2022, 15:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
салат з буряка
Джерело: Depositphotos

Дієтологи навесні всім і завжди рекомендують  вживати більше овочів. Оскільки українських овочей на цей час не так уже й багато, то Євген Клопотенко радить використовувати наш найпопулярнійший овоч – буряк.

Буряк — це серце української їжі, вважає шеф. Навіть якщо з нього не готувати борщ, а просто запекти і додати в салат — буде дуже тепло і по-нашому.

Ви можете подумати, що буряк — це надто просто. Але спробуйте поєднати його з курагою та йогуртом і вже отримаєте нові емоції.

Рецепт

Інгредієнти:

  • буряк – 6 середніх або 4 великих
  • петрушка – багато
  • волоські горіхи – жменька
  • гарбузове насіння – жменька
  • курага  100 г
  • йогурт 100 г
  • сіль, перець чорний мелений за смаком

Приготування. Помийте нечищені бурячки. Викладіть у ємність для запікання. Духовку розігрійте до 180 градусів. Запікайте буряки протягом 1, 5 години.

Знову ж таки, не очищайте буряк, а поріжте зі шкіркою на шматочки: кубики, смужки, слайси. Як вам подобається.

Потім додайте до них порізані горіхи, курагу, гарбузове насіння, нарізану петрушку. Все залийте йогуртом. Посоліть, поперчіть.

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З найзвичайнісіньких продуктів таким чином ви отримаєте вибух смаку.

Джерело: Євген Клопотенко

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