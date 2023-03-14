Американська актриса Рейчел Сара Білсон, найбільш відома за роллю у фільмі Телепорт, а також за участю в серіалах Самотні серця, Зої Харт з південного штату і Дубль два, у відвертій розмові з 41-річною коміком Вітні Каммінгс зізналася, що не відчувала оргазму, поки їй не виповнилося 38 років.

Під час розмови Каммінгс також сказала, що у неї не було оргазму під час сексу, поки їй не виповнилося 40 років, коли вона перестала приймати контрацептиви.

Це не перший раз, коли Білсон поділилася своєю відвертою думкою про секс. Під час епізоду серіалу Yahoo Life The Unwind в липні 2022 року вона розповіла, що її погляд на секс сформувала її сім’я і вона не вважає це чимось забороненим для розмов.

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– Я виросла в сім’ї, яка була настільки сексопозитивною, вільною і відвертою… Вона безумовно зробила мене більш відкритою в розмовах про такі речі, – сказала Білсон.

Актриса також висміювала своє сексуальне життя зі своїми колишніми, зокрема з Біллом Гейдером, з яким вона розлучилася в червні 2020 року. Коли в серпні 2022 року в одному з подкастів її запитали, чого їй найбільше не вистачає в її колишньому, вона відповіла, що його великого члена.

Фото: Instagram