Сирени лунають по декілька разів щодня в багатьох містах країни. І цими сигналами тривоги не можна нехтувати.

– Деколи в бомбосховищах необхідно провести не одну годину, – пише дієтолог Світлана Фус у своєму Instagram. – Та їсти і підтримувати організм потрібно навіть за таких умов.

Одним із варіантів швидкого перекусу може бути лаваш з начинкою.

Для її приготування можна використати будь-що. Лаваш з начинкою завжди, у будь-які часи – безпрограшний варіант закуски, яку то того ж можна приготувати заздалегідь і тримати у холодильнику.

Варіанти начинок:

варене куряче або індиче філе (шматочком або мелене, різане); ⁣ ⁣ ⠀

нежирні тверді сири (тонкими пластинками або тертий, можна з додаванням спецій, часнику, зелені); ⁣ ⁣

знежирений сир (із зеленню, спеціями);⁣⁣⠀

смажені гриби; ⁣ ⁣ ⠀

овочі (свіжі, варені, смажені, цілі або різані);⁣⁣⠀

будь-яка зелень; ⁣ ⁣ ⠀

риба (особливо філе з нежирних сортів); ⁣ ⁣ ⠀

хумус; ⁣ ⁣ ⠀

маринована цибуля (можна просто залити цибулю окропом, посолити, поперчити);⁣⁣⠀

часник (сухий, свіжий, небагато).

В начинку можна додавати трохи олії.

Солодкі начинки.

Сир м’який з бананом

Сир з тертим яблуком

Сир з варенням, джемом

Сир з ягодами

Сир з курагою, чорносливом

Сир з сушеним інжиром

⁣⁣Будьте здорові та не сумнівайтесь в тому, що вже зовсім скоро ми повернемось до нормального життя. Бережіть себе.

Джерело: Світлана Фус