Сирени лунають по декілька разів щодня в багатьох містах країни. І цими сигналами тривоги не можна нехтувати.
– Деколи в бомбосховищах необхідно провести не одну годину, – пише дієтолог Світлана Фус у своєму Instagram. – Та їсти і підтримувати організм потрібно навіть за таких умов.
Одним із варіантів швидкого перекусу може бути лаваш з начинкою.
Для її приготування можна використати будь-що. Лаваш з начинкою завжди, у будь-які часи – безпрограшний варіант закуски, яку то того ж можна приготувати заздалегідь і тримати у холодильнику.
Варіанти начинок:
- варене куряче або індиче філе (шматочком або мелене, різане); ⠀
- нежирні тверді сири (тонкими пластинками або тертий, можна з додаванням спецій, часнику, зелені);
- знежирений сир (із зеленню, спеціями);⠀
- смажені гриби; ⠀
- овочі (свіжі, варені, смажені, цілі або різані);⠀
- будь-яка зелень; ⠀
- риба (особливо філе з нежирних сортів); ⠀
- хумус; ⠀
- маринована цибуля (можна просто залити цибулю окропом, посолити, поперчити);⠀
- часник (сухий, свіжий, небагато).
В начинку можна додавати трохи олії.
Солодкі начинки.
- Сир м’який з бананом
- Сир з тертим яблуком
- Сир з варенням, джемом
- Сир з ягодами
- Сир з курагою, чорносливом
- Сир з сушеним інжиром
Будьте здорові та не сумнівайтесь в тому, що вже зовсім скоро ми повернемось до нормального життя. Бережіть себе.
Джерело: Світлана Фус