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Їжа

Воєнно-польові начинки для лаваша: що взяти на перекус у бомбосховище

3 Квітня 2022, 18:18
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
лаваш
Джерело: Depositphotos

Сирени лунають по декілька разів щодня в багатьох містах країни. І цими сигналами тривоги не можна нехтувати.

– Деколи в бомбосховищах необхідно провести не одну годину, – пише дієтолог Світлана Фус у своєму Instagram. – Та їсти і підтримувати організм потрібно навіть за таких умов.

Одним із варіантів швидкого перекусу може бути лаваш з начинкою.

Для її приготування можна використати будь-що. Лаваш з начинкою завжди, у будь-які часи – безпрограшний варіант закуски, яку то того ж можна приготувати заздалегідь і тримати у холодильнику.

Варіанти начинок:

  • варене куряче або індиче філе (шматочком або мелене, різане); ⁣ ⁣ ⠀
  • нежирні тверді сири (тонкими пластинками або тертий, можна з додаванням спецій, часнику, зелені); ⁣ ⁣
  • знежирений сир (із зеленню, спеціями);⁣⁣⠀
  • смажені гриби; ⁣ ⁣ ⠀
  • овочі (свіжі, варені, смажені, цілі або різані);⁣⁣⠀
  • будь-яка зелень; ⁣ ⁣ ⠀
  • риба (особливо філе з нежирних сортів); ⁣ ⁣ ⠀
  • хумус; ⁣ ⁣ ⠀
  • маринована цибуля (можна просто залити цибулю окропом, посолити, поперчити);⁣⁣⠀
  • часник (сухий, свіжий, небагато).

В начинку можна додавати трохи олії.

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Солодкі начинки.

  •  Сир м’який з бананом
  • Сир з тертим яблуком
  • Сир з варенням, джемом
  • Сир з ягодами
  • Сир з курагою, чорносливом
  • Сир з сушеним інжиром

⁣⁣Будьте здорові та не сумнівайтесь в тому, що вже зовсім скоро ми повернемось до нормального життя. Бережіть себе.

Джерело: Світлана Фус

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