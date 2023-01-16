Саме живіт найчастіше є головною проблемною зоною і для чоловіків, і для жінок. Якщо ви хочете схуднути в талії і зменшити живіт, то вам необхідно налагодити харчування і додати регулярне тренування або іншу фізичну активність.

Вправи для схуднення живота – ви знайдете в матеріалі.

Фітнес-тренерка Ольга Жилкіна зазначає, що під час і перед тренуванням необхідно дотримуватися важливих правил:

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Спочатку зробіть розминку, щоб підготувати тіло до навантаження.

Виконувати вправи для схуднення живота можна або за таймером, або за кількістю повторень.

Тренуватися, рахуючи повторення, зручно, якщо у вас немає під рукою таймера. В цьому випадку намагайтеся не робити великі перерви між вправами, в середньому відпочинок повинен бути 15 секунд.

Однак для схуднення живота ефективніше виконувати тренування за часом, намагаючись зробити більшу кількість повторень за менший час.

Під час виконання вправ дуже важливо напружувати м’язи преса, а живіт не повинен бути розслабленим.

Чим більша швидкість виконання вправ і вищий темп занять, тим більше калорій ви спалите і ефективніше проведете тренування з точки зору спалювання жиру.

Важливо стежити за диханням під час тренування: видихайте на зусиллі, вдихайте на розслабленні.

Вправи для схуднення живота та укріплення м’язів

Вправа 1

Поставте ноги трохи ширше плечей, руки за головою, лікті в боки. Почергово торкайтеся ліктем коліна протилежної ноги. Виконайте 3 підходи по 30 повторень сумарно.

Вправа 2

У положенні планка почергово торкайтеся кистю руки протилежного плеча. Виконайте 3 підходи по 20 повторень. Долоні в планці мають бути під плечима і на їх ширині, не допускати провалювання попереку.

Вправа 3

В положенні планка торкайтеся рукою гомілки протилежної ноги. Виконайте 3 підходи по 30 повторень. Долоні під час повернення в початкове положення також мають бути під плечима і на їх ширині, стежте за попереком.

Вправа 4

Станьте прямо, ноги розставте трохи ширше плечей, руки розведіть в боки, підтягніть живіт. На видиху підніміть пряму праву ногу вгору трохи вище паралелі з підлогою. Одночасно з цим скрутіть корпус вправо так, щоб дістати пальцями стопи ніг. Затримайтеся на секунду в цьому положенні і потім повторіть те ж саме для іншої сторони. По 15 повторень на кожну ногу.

Вправа 5

Розставте ноги ширше плечей, права стопа має бути повністю на підлозі, ліва нога спиратися на носок. Корпус трохи розігніть вправо. Руки підніміть над головою, долоні разом. На видиху підніміть ліве коліно до грудей. Одночасно з цим розверніть корпус вліво й опустіть долоні на коліно. Потім поверніться у вихідне положення. Виконуйте вправу в динаміці на одну сторону, включайте в роботу м’язи живота (15 повторень спочатку на одну сторону, потім 15 на іншу).