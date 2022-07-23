Сорбет – дуже крута штука. Особливо влітку, бо він чудово освіжає у спеку. Шеф Євген Клопотенко рекомендує їсти його на сніданок, обід та вечерю. Але не як основна страва, а як завершальна нотка. Його можна готувати з будь-яких ягід. Все залежить від вашої фантазії та уподобань.
Ингредієнти
- 350 г Вишня
- 150 г Цукор
- 150 мл Вода
- 20 г цедра лимона
Вишню помийте, очистіть від кісточок і перебийте у блендері до отримання однорідної маси. В ідеалі можна ще перетерти через сито, але якщо сита немає, можна обійтися і без нього.
Налийте воду в сотейник, додайте цукор і варіть на невеликому вогні, поки весь цукор не розчиниться.
Остудіть сироп, змішайте його з вишневою масою, додайте|добавляйте| лимонну цедру і добре перемішайте.
Розлийте у форми та поставте в морозилку на дві години.
Сорбет готовий!
Джерело: Євген Клопотенко