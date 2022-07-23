Сорбет – дуже крута штука. Особливо влітку, бо він чудово освіжає у спеку. Шеф Євген Клопотенко рекомендує їсти його на сніданок, обід та вечерю. Але не як основна страва, а як завершальна нотка. Його можна готувати з будь-яких ягід. Все залежить від вашої фантазії та уподобань.

Ингредієнти

350 г Вишня

150 г Цукор

150 мл Вода

20 г цедра лимона

Вишню помийте, очистіть від кісточок і перебийте у блендері до отримання однорідної маси. В ідеалі можна ще перетерти через сито, але якщо сита немає, можна обійтися і без нього.

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Налийте воду в сотейник, додайте цукор і варіть на невеликому вогні, поки весь цукор не розчиниться.

Остудіть сироп, змішайте його з вишневою масою, додайте|добавляйте| лимонну цедру і добре перемішайте.

Розлийте у форми та поставте в морозилку на дві години.

Сорбет готовий!

Джерело: Євген Клопотенко