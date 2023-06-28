Лляна олія дуже корисна для здоровʼя. Її виготовляють з насіння льону, а серед інших рослинних олій її вирізняє вміст оптимальної кількості жирних кислот Омега-3, Омега-6 і Омега-9, а також безліч корисних вітамінів.
Проте люди вживають лляну олію не лише для насичення організму корисними жирами, а й для схуднення.
Факти ICTV дізнавалися, як лляна олія впливає на схуднення, кому можна її вживати та які вона має протипоказання.
Користь лляної олії
- Знижує рівень холестерину в крові.
- Запобігає серцевим захворюванням, нормалізує артеріальний тиск.
- Знімає запалення шкіри, лікує псоріаз і екзему.
- Усуває закрепи та геморой.
- Виводить камені з нирок.
- Ефективна у лікуванні опіків.
- Робить нігті та волосся здоровими й міцними.
- Усуває нервові перенапруження і запобігає депресії.
- Усуває симптоми менопаузи, менструальні болі.
- Знижує ризик захворювання на рак.
Чи дійсно лляна олія допоможе схуднути
Лікарка-ендокринолог і дієтолог Анастасія Соколова зазначає, що лляна олія – корисний жир, який містить велику кількість Омега-3, мононенасичених жирних кислот.
– Тобто сама по собі лляна олія дуже корисна. Що з нею потрібно робити? Раджу заправляти нею салати, крупи та інші страви у чистому вигляді (тобто без термічної обробки). Це буде корисно, тому що лляна олія – корисний жир, – каже Соколова.
Ендокринолог-дієтолог додає, що корисні жири впливають на секрецію гормонів і побудову корисних жирів в організмі, що слугують як джерело енергії.
Також однією з функцій, яку виконують корисні жири, є скорочення жовчного міхура та виділення жовчних кислот у кишківник для кращого перетравлення їжі. За словами Соколової, саме через це кожен наш прийом їжі має містити жири.
– Але існує міф про лляну олію. Потрібно випивати 1 столову ложку олії натщесерце, щоб схуднути. Таке я дуже часто чую на своїх прийомах, – каже Анастасія Соколова.
За словами лікарки, такий спосіб точно не допоможе схуднути, а й навпаки, може зашкодити.
– Пояснюю. Якщо концентрований жир (тобто нерозбавлену олію) в необробленому вигляді випити зранку натщесерце, то в організмі почнеться посилена активація жовчних кислот у момент неперетравлювання їжі, – каже дієтолог.
Як наслідок людина може відчувати:
- погіршення апетиту, який має бути хорошим на момент сніданку;
- зʼявляється відчуття гіркоти та печіння в роті;
- дискомфорт у шлунково-кишковому тракті.
– Такі симптоми виникають через різке, нефізіологічне скорочення жовчного міхура натщесерце, – додає лікар.
За її словами, люди вживають лляну олію зранку також через те, що різкий викид жовчних кислот натщесерце призводить до покращеної моторики кишківника (що вважається хорошим способом у боротьбі із закрепами).
– Ймовірніше, саме через це люди пʼють лляну олію, щоб спровокувати випорожнення та схуднути. Але це міф. Досягнути регулярних випорожнень можна за допомогою комбінованій їжі та збалансованому раціону. І для цього не обовʼязково скорочувати жовчний міхур за допомогою лляної олії, – підсумовує Соколова.
Тим, хто хоче схуднути, лікарка радить збалансувати харчування та почати займатися фізичною активністю, а не пити лляну олію натщесерце.