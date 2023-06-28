Лляна олія дуже корисна для здоровʼя. Її виготовляють з насіння льону, а серед інших рослинних олій її вирізняє вміст оптимальної кількості жирних кислот Омега-3, Омега-6 і Омега-9, а також безліч корисних вітамінів.

Проте люди вживають лляну олію не лише для насичення організму корисними жирами, а й для схуднення.

Факти ICTV дізнавалися, як лляна олія впливає на схуднення, кому можна її вживати та які вона має протипоказання.

Користь лляної олії

Знижує рівень холестерину в крові.

Запобігає серцевим захворюванням, нормалізує артеріальний тиск.

Знімає запалення шкіри, лікує псоріаз і екзему.

Усуває закрепи та геморой.

Виводить камені з нирок.

Ефективна у лікуванні опіків.

Робить нігті та волосся здоровими й міцними.

Усуває нервові перенапруження і запобігає депресії.

Усуває симптоми менопаузи, менструальні болі.

Знижує ризик захворювання на рак.

Чи дійсно лляна олія допоможе схуднути

Лікарка-ендокринолог і дієтолог Анастасія Соколова зазначає, що лляна олія – корисний жир, який містить велику кількість Омега-3, мононенасичених жирних кислот.

– Тобто сама по собі лляна олія дуже корисна. Що з нею потрібно робити? Раджу заправляти нею салати, крупи та інші страви у чистому вигляді (тобто без термічної обробки). Це буде корисно, тому що лляна олія – корисний жир, – каже Соколова.

Ендокринолог-дієтолог додає, що корисні жири впливають на секрецію гормонів і побудову корисних жирів в організмі, що слугують як джерело енергії.

Також однією з функцій, яку виконують корисні жири, є скорочення жовчного міхура та виділення жовчних кислот у кишківник для кращого перетравлення їжі. За словами Соколової, саме через це кожен наш прийом їжі має містити жири.

– Але існує міф про лляну олію. Потрібно випивати 1 столову ложку олії натщесерце, щоб схуднути. Таке я дуже часто чую на своїх прийомах, – каже Анастасія Соколова.

За словами лікарки, такий спосіб точно не допоможе схуднути, а й навпаки, може зашкодити.

– Пояснюю. Якщо концентрований жир (тобто нерозбавлену олію) в необробленому вигляді випити зранку натщесерце, то в організмі почнеться посилена активація жовчних кислот у момент неперетравлювання їжі, – каже дієтолог.

Як наслідок людина може відчувати:

погіршення апетиту, який має бути хорошим на момент сніданку;

зʼявляється відчуття гіркоти та печіння в роті;

дискомфорт у шлунково-кишковому тракті.

– Такі симптоми виникають через різке, нефізіологічне скорочення жовчного міхура натщесерце, – додає лікар.

За її словами, люди вживають лляну олію зранку також через те, що різкий викид жовчних кислот натщесерце призводить до покращеної моторики кишківника (що вважається хорошим способом у боротьбі із закрепами).

– Ймовірніше, саме через це люди пʼють лляну олію, щоб спровокувати випорожнення та схуднути. Але це міф. Досягнути регулярних випорожнень можна за допомогою комбінованій їжі та збалансованому раціону. І для цього не обовʼязково скорочувати жовчний міхур за допомогою лляної олії, – підсумовує Соколова.

Тим, хто хоче схуднути, лікарка радить збалансувати харчування та почати займатися фізичною активністю, а не пити лляну олію натщесерце.