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Як заготовити зелену цибулю на зиму: п’ять простих способів

16 Травня 2024, 14:05
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Як заготовити зелену цибулю на зиму

Зелена цибуля – це не лише ароматне доповнення до багатьох страв, а й джерело вітамінів та корисних речовин. Щоб насолоджуватися її свіжістю та взимку, варто підготуватися заздалегідь.

Як заготовити зелену цибулю на зиму? Спосіб безліч! Найкращі з них – читайте в матеріалі.

Як зберегти зелену цибулю на зиму: найкращі способи

Зелену цибулю можна заморозити, висушити, засолити, замаринувати й навіть зробити з неї апетитну пасту.

Як заморозити цибулю на зиму

Заморожування – один з найшвидших способів заготовки зеленої цибулі на зиму. Цей спосіб зберігає максимум корисних речовин і аромат.

  1. Зелену цибулю чистимо та видаляємо зіпсовані пір’їнки.
  2. Промиваємо її холодною водою і викладаємо на паперовий рушник, щоб повністю обсушити.
  3. Потім нарізаємо і викладаємо у поліетиленові пакети або спеціальні контейнери для заморожування. Можна використовувати порційні пакети, щоб брати рівно стільки лука, скільки потрібно.
  4. Щільно закриваємо пакети чи контейнери та поміщаємо у морозилку на зберігання.

Як засушити зелену цибулю на зиму

Сушіння – ще один ефективний спосіб заготівлі. Висушена зелена цибуля займає мало місця і довго зберігається.

  1. Сушка зеленої цибулі у духовці відбувається так: на деко викладаємо підготовлену нарізану зелену цибулю в один шар.
  2. Духовку розігріваємо до 50 °С та сушимо близько 3-4 годин.
  3. Потім сушену цибулю повністю охолоджуємо та перекладаємо у чисті та сухі скляні банки.

Зберігаємо, накривши кришками, у сухому темному місці. Час зберігання сушеної цибулі – до 12 місяців.

Сушити зелену цибулю також можна в електросушарці.

Спосіб заготовки зеленої цибулі з сіллю

Соління – традиційний спосіб консервації, який дозволяє зберегти зелену цибулю у власному соку.

  1. Підготовлену та нарізану зелену цибулю викладаємо у миску та посипаємо сіллю. Зазвичай на 1 кг зеленої цибулі додати 170-200 г солі. Гарно розтираємо її з сіллю.
  2. Потім утрамбовуємо отриману масу у стерилізовані банки. Накриваємо кришками.

Зберігаємо у прохолодному місці чи холодильнику.

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Консервована зелена цибуля

Як ще заготовити зелену цибулю на зиму? Законсервувати зі спеціями!

Інгредієнти на банку обємом 0,5 л банку:

  • зелена цибуля промита та нарізана – 400 г
  • горошини чорного духмяного перцю – 5 шт.
  • насіння гірчиці чи коріандру – 0,5 ч. л.
  • лавровий лист – 1 шт.
  • оцет столовий 6% – 2 ст. л.

Для розсолу:

  • вода – 500 мл
  • сіль не йодована – 1 ст. л.

Приготування:

  1. Спеції викладаємо у стерилізовану банку та перемішуємо.
  2. Потім викладаємо підготовлену зелену цибулю.
  3. Для розсолу воду з сіллю доводимо до кипіння.
  4. У банку з цибулею вливаємо оцет. Заливаємо гарячий розсіл.
  5. У каструлю стелимо рушник і поміщаємо на нього банку. Вливаємо теплу воду.
  6. Стерилізуємо на середньому вогні 15 хвилин після того, як вода закипить.
  7. Потім відразу закатуємо кришками, перевертаємо і даємо повністю охолонути.

Як зробити пасту із зеленої цибулі на зиму

Як заготовити зелену цибулю на зиму оригінальним способом? Зробити пасту! Її можна використовувати у соусах, заправках, додавати у перші та другі страви.

  1. Підготовлену та нарізану зелену цибулю гарно подрібнити у блендері разом з сіллю. На 500 г цибулі беремо 100 г солі.
  2. Викладаємо отриману пасту у зручну ємність або банку, закриваємо кришкою. Зберігаємо у холодильнику.

Обирайте той спосіб, який вам більше до вподоби, і запасайтеся вітамінами на всю зиму. Смачного!

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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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