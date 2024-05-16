Зелена цибуля – це не лише ароматне доповнення до багатьох страв, а й джерело вітамінів та корисних речовин. Щоб насолоджуватися її свіжістю та взимку, варто підготуватися заздалегідь.
Як заготовити зелену цибулю на зиму? Спосіб безліч! Найкращі з них – читайте в матеріалі.
Як зберегти зелену цибулю на зиму: найкращі способи
Зелену цибулю можна заморозити, висушити, засолити, замаринувати й навіть зробити з неї апетитну пасту.
Як заморозити цибулю на зиму
Заморожування – один з найшвидших способів заготовки зеленої цибулі на зиму. Цей спосіб зберігає максимум корисних речовин і аромат.
- Зелену цибулю чистимо та видаляємо зіпсовані пір’їнки.
- Промиваємо її холодною водою і викладаємо на паперовий рушник, щоб повністю обсушити.
- Потім нарізаємо і викладаємо у поліетиленові пакети або спеціальні контейнери для заморожування. Можна використовувати порційні пакети, щоб брати рівно стільки лука, скільки потрібно.
- Щільно закриваємо пакети чи контейнери та поміщаємо у морозилку на зберігання.
Як засушити зелену цибулю на зиму
Сушіння – ще один ефективний спосіб заготівлі. Висушена зелена цибуля займає мало місця і довго зберігається.
- Сушка зеленої цибулі у духовці відбувається так: на деко викладаємо підготовлену нарізану зелену цибулю в один шар.
- Духовку розігріваємо до 50 °С та сушимо близько 3-4 годин.
- Потім сушену цибулю повністю охолоджуємо та перекладаємо у чисті та сухі скляні банки.
Зберігаємо, накривши кришками, у сухому темному місці. Час зберігання сушеної цибулі – до 12 місяців.
Сушити зелену цибулю також можна в електросушарці.
Спосіб заготовки зеленої цибулі з сіллю
Соління – традиційний спосіб консервації, який дозволяє зберегти зелену цибулю у власному соку.
- Підготовлену та нарізану зелену цибулю викладаємо у миску та посипаємо сіллю. Зазвичай на 1 кг зеленої цибулі додати 170-200 г солі. Гарно розтираємо її з сіллю.
- Потім утрамбовуємо отриману масу у стерилізовані банки. Накриваємо кришками.
Зберігаємо у прохолодному місці чи холодильнику.
Консервована зелена цибуля
Як ще заготовити зелену цибулю на зиму? Законсервувати зі спеціями!
Інгредієнти на банку обємом 0,5 л банку:
- зелена цибуля промита та нарізана – 400 г
- горошини чорного духмяного перцю – 5 шт.
- насіння гірчиці чи коріандру – 0,5 ч. л.
- лавровий лист – 1 шт.
- оцет столовий 6% – 2 ст. л.
Для розсолу:
- вода – 500 мл
- сіль не йодована – 1 ст. л.
Приготування:
- Спеції викладаємо у стерилізовану банку та перемішуємо.
- Потім викладаємо підготовлену зелену цибулю.
- Для розсолу воду з сіллю доводимо до кипіння.
- У банку з цибулею вливаємо оцет. Заливаємо гарячий розсіл.
- У каструлю стелимо рушник і поміщаємо на нього банку. Вливаємо теплу воду.
- Стерилізуємо на середньому вогні 15 хвилин після того, як вода закипить.
- Потім відразу закатуємо кришками, перевертаємо і даємо повністю охолонути.
Як зробити пасту із зеленої цибулі на зиму
Як заготовити зелену цибулю на зиму оригінальним способом? Зробити пасту! Її можна використовувати у соусах, заправках, додавати у перші та другі страви.
- Підготовлену та нарізану зелену цибулю гарно подрібнити у блендері разом з сіллю. На 500 г цибулі беремо 100 г солі.
- Викладаємо отриману пасту у зручну ємність або банку, закриваємо кришкою. Зберігаємо у холодильнику.
Обирайте той спосіб, який вам більше до вподоби, і запасайтеся вітамінами на всю зиму. Смачного!
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.