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Як захистити шкіру рук взимку – рекомендації

2 Лютого 2022, 13:59
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
руки
Джерело: Pixabay

Взимку через мороз та сильний вітер шкіра на руках сохне, лущиться, червоніє. Через це за нею треба правильно доглядати.

Загальні рекомендації:

  1. Мити руки прохолодною водою з милом, яке містить живильні інгредієнти.
  2. У складі засобів з догляду мають бути пом’якшувальні компоненти (гліцерин, гіалуронова кислота, цераміди, лецитин).
  3. Приймати теплий душ замість гарячого, оскільки занадто гаряча вода може змити природний захист шкіри.
  4. Носити рукавички під час рутинної домашньої робити з використанням хімічних засобів (прибирання, миття посуду).
  5. Захищати руки під час перебування на вулиці.
  6. Використовувати зволожувач у приміщенні.
  7. Відмовитися від шкідливих звичок, зокрема куріння.
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У разі загострення проблеми, слід звернутися до лікаря, який допоможе визначити причину та призначить адекватне лікування.

Також треба правильно захищати не лише шкіру рук, а й обличчя та губи. Для цього треба використовувати спеціальні засоби.

Джерело: HARVARD HEALTH

Теги
Краса , Поради
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