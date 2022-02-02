Як захистити шкіру рук взимку – рекомендації

Взимку через мороз та сильний вітер шкіра на руках сохне, лущиться, червоніє. Через це за нею треба правильно доглядати.
Загальні рекомендації:
- Мити руки прохолодною водою з милом, яке містить живильні інгредієнти.
- У складі засобів з догляду мають бути пом’якшувальні компоненти (гліцерин, гіалуронова кислота, цераміди, лецитин).
- Приймати теплий душ замість гарячого, оскільки занадто гаряча вода може змити природний захист шкіри.
- Носити рукавички під час рутинної домашньої робити з використанням хімічних засобів (прибирання, миття посуду).
- Захищати руки під час перебування на вулиці.
- Використовувати зволожувач у приміщенні.
- Відмовитися від шкідливих звичок, зокрема куріння.
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У разі загострення проблеми, слід звернутися до лікаря, який допоможе визначити причину та призначить адекватне лікування.
Також треба правильно захищати не лише шкіру рук, а й обличчя та губи. Для цього треба використовувати спеціальні засоби.
Джерело: HARVARD HEALTH