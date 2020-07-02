У спекотну погоду холодна кава може не тільки підбадьорити вранці, але і освіжити. Ми підготували для вас три круті рецепти холодної кави, які легко приготувати в домашніх умовах.

Кава з м’ятою та шоколадом

Вам знадобиться:

кілька кубиків льоду

300 мл міцної кави

30 г гіркого шоколаду

2 ст л м’ятного сиропу

100 г вершкового морозива

Спосіб приготування:

Заварюємо свіжу каву і додаємо в неї 30 г шоколаду. Розмішуємо, поки шоколад повністю не розчиниться. Чекаємо, поки кава охолоне. Потім додаємо в неї сироп, лід і збиваємо за допомогою блендера. Переливаємо в чашку. Додаємо морозиво. Для краси можна прикрасити листком м’яти.

Холодна кава з апельсином

Вам знадобиться:

сік двох апельсинів

цедра апельсина

250 мл води

200 г цукру

1 л холодної кави

лід

Спосіб приготування:

Кип’ятимо шматочки цедри і сік апельсину з цукром, приблизно 5 хвилин. Охолоджуємо сироп. Змішуємо сироп і каву. Розливаємо по склянках і додаємо лід. Можна прикрасити апельсином.

Холодне капучино

Вам знадобиться:

250 мл молока

1 ст л шоколадного сиропу

1 ч л розчинної кави

лід

цукор

кориця

Спосіб приготування:

Збиваємо в блендері молоко, каву, сироп і лід до утворення піни. Додаємо цукор і ще раз збиваємо. Розливаємо по чашках. Можна прикрасити корицею.

Середній час приготування холодної кави вдома – приблизно 15 хвилин.

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