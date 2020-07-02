У спекотну погоду холодна кава може не тільки підбадьорити вранці, але і освіжити. Ми підготували для вас три круті рецепти холодної кави, які легко приготувати в домашніх умовах.
Кава з м’ятою та шоколадом
Вам знадобиться:
- кілька кубиків льоду
- 300 мл міцної кави
- 30 г гіркого шоколаду
- 2 ст л м’ятного сиропу
- 100 г вершкового морозива
Спосіб приготування:
- Заварюємо свіжу каву і додаємо в неї 30 г шоколаду. Розмішуємо, поки шоколад повністю не розчиниться.
- Чекаємо, поки кава охолоне. Потім додаємо в неї сироп, лід і збиваємо за допомогою блендера.
- Переливаємо в чашку.
- Додаємо морозиво.
- Для краси можна прикрасити листком м’яти.
Холодна кава з апельсином
Вам знадобиться:
- сік двох апельсинів
- цедра апельсина
- 250 мл води
- 200 г цукру
- 1 л холодної кави
- лід
Спосіб приготування:
- Кип’ятимо шматочки цедри і сік апельсину з цукром, приблизно 5 хвилин.
- Охолоджуємо сироп.
- Змішуємо сироп і каву.
- Розливаємо по склянках і додаємо лід.
- Можна прикрасити апельсином.
Холодне капучино
Вам знадобиться:
- 250 мл молока
- 1 ст л шоколадного сиропу
- 1 ч л розчинної кави
- лід
- цукор
- кориця
Спосіб приготування:
- Збиваємо в блендері молоко, каву, сироп і лід до утворення піни.
- Додаємо цукор і ще раз збиваємо.
- Розливаємо по чашках.
- Можна прикрасити корицею.
Середній час приготування холодної кави вдома – приблизно 15 хвилин.
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