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Їжа

Як зробити холодну каву – 3 рецепти

2 Липня 2020, 16:26 Олена Конюшок
Як зробити холодну каву – 3 рецепти

У спекотну погоду холодна кава може не тільки підбадьорити вранці, але і освіжити. Ми підготували для вас три круті рецепти холодної кави, які легко приготувати в домашніх умовах.

Кава з м’ятою та шоколадом

Вам знадобиться:

  • кілька кубиків льоду
  • 300 мл міцної кави
  • 30 г гіркого шоколаду
  • 2 ст л м’ятного сиропу
  • 100 г вершкового морозива

 

Спосіб приготування:

  1. Заварюємо свіжу каву і додаємо в неї 30 г шоколаду. Розмішуємо, поки шоколад повністю не розчиниться.
  2. Чекаємо, поки кава охолоне. Потім додаємо в неї сироп, лід і збиваємо за допомогою блендера.
  3. Переливаємо в чашку.
  4. Додаємо морозиво.
  5. Для краси можна прикрасити листком м’яти.

Холодна кава з апельсином

Вам знадобиться:

  • сік двох апельсинів
  • цедра апельсина
  • 250 мл води
  • 200 г цукру
  • 1 л холодної кави
  • лід

Спосіб приготування:

  1. Кип’ятимо шматочки цедри і сік апельсину з цукром, приблизно 5 хвилин.
  2. Охолоджуємо сироп.
  3. Змішуємо сироп і каву.
  4. Розливаємо по склянках і додаємо лід.
  5. Можна прикрасити апельсином.

Холодне капучино

Вам знадобиться:

  • 250 мл молока
  • 1 ст л шоколадного сиропу
  • 1 ч л розчинної кави
  • лід
  • цукор
  • кориця

Спосіб приготування:

  1. Збиваємо в блендері молоко, каву, сироп і лід до утворення піни.
  2. Додаємо цукор і ще раз збиваємо.
  3. Розливаємо по чашках.
  4. Можна прикрасити корицею.

Середній час приготування холодної кави вдома – приблизно 15 хвилин.

Для тих, хто хоче ввечері відпочити і випити освіжаючого мохіто, у нас теж є кілька перевірених рецептів.

Теги
Кава , Рецепти
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