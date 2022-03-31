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Їжа

Замість хліба: як приготувати картопляний лаваш нашвидкуруч

31 Березня 2022, 15:38
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
лаваш
Джерело: Pixabay

Якщо у вас залишилося пюре і є трішки борошна, можна приготувати смачний лаваш. По суті, це щось середнє між млинцями та коржиками. Картопляний лаваш може стати заміною хліба і смакує як теплим, так і холодним. А головне – на його приготування не потрібно витрачати багато часу.

Як зробити картопляний лаваш, розповів експерт реаліті Нового каналу На ножах, шеф Алекс Якутов.

Інгредієнти

  • Картопляне пюре – 350 г, або з 5 великих картоплин
  • Борошно – 1 склянка
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Олія – 1 ст. л.
  • Сіль – за смаком
  • Мускатний горіх – 0,5 г (за бажанням)
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Приготування

  1. З’єднуємо борошно та розпушувач.
  2. До пюре додаємо олію та перемішуємо.
  3. З’єднуємо пюре з борошном та замішуємо тісто. Воно буде еластичним, але не має липнути до рук.
  4. Тісто розділяємо на середні шматочки і формуємо лаваш. За бажанням можна додати будь-яку зелень: кріп, петрушку тощо.
  5. Є два варіанти приготування лавашу. Перший – в духовці. Для цього формуємо тісто середньої товщини. Розігріваємо духовку до 180 градусів, викладаємо лаваш на деко та відправляємо готуватись на 10-15 хвилин. Під час запікання він трішки підніметься, але потім осяде. Такий лаваш можна їсти замість хліба або робити з ним бутерброди.
  6. Другий варіант – приготувати його на сухій сковороді. Для цього формуємо тоненький шар тіста, кладемо на розпечену сковорідку коржики і смажимо з кожного боку до рум’яності. В такий лаваш класно загортати тушковану капусту, овочі чи будь-яку іншу начинку, що є у вас у холодильнику.

Джерело
Новий канал
Теги
Кулінарні рецепти , Рецепт , Хліб
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