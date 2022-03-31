Якщо у вас залишилося пюре і є трішки борошна, можна приготувати смачний лаваш. По суті, це щось середнє між млинцями та коржиками. Картопляний лаваш може стати заміною хліба і смакує як теплим, так і холодним. А головне – на його приготування не потрібно витрачати багато часу.

Як зробити картопляний лаваш, розповів експерт реаліті Нового каналу На ножах, шеф Алекс Якутов.

Інгредієнти

Картопляне пюре – 350 г, або з 5 великих картоплин

Борошно – 1 склянка

Розпушувач – 1 ч. л.

Олія – 1 ст. л.

Сіль – за смаком

Мускатний горіх – 0,5 г (за бажанням)

Приготування