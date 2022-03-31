Якщо у вас залишилося пюре і є трішки борошна, можна приготувати смачний лаваш. По суті, це щось середнє між млинцями та коржиками. Картопляний лаваш може стати заміною хліба і смакує як теплим, так і холодним. А головне – на його приготування не потрібно витрачати багато часу.
Як зробити картопляний лаваш, розповів експерт реаліті Нового каналу На ножах, шеф Алекс Якутов.
Інгредієнти
- Картопляне пюре – 350 г, або з 5 великих картоплин
- Борошно – 1 склянка
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Олія – 1 ст. л.
- Сіль – за смаком
- Мускатний горіх – 0,5 г (за бажанням)
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Приготування
- З’єднуємо борошно та розпушувач.
- До пюре додаємо олію та перемішуємо.
- З’єднуємо пюре з борошном та замішуємо тісто. Воно буде еластичним, але не має липнути до рук.
- Тісто розділяємо на середні шматочки і формуємо лаваш. За бажанням можна додати будь-яку зелень: кріп, петрушку тощо.
- Є два варіанти приготування лавашу. Перший – в духовці. Для цього формуємо тісто середньої товщини. Розігріваємо духовку до 180 градусів, викладаємо лаваш на деко та відправляємо готуватись на 10-15 хвилин. Під час запікання він трішки підніметься, але потім осяде. Такий лаваш можна їсти замість хліба або робити з ним бутерброди.
- Другий варіант – приготувати його на сухій сковороді. Для цього формуємо тоненький шар тіста, кладемо на розпечену сковорідку коржики і смажимо з кожного боку до рум’яності. В такий лаваш класно загортати тушковану капусту, овочі чи будь-яку іншу начинку, що є у вас у холодильнику.