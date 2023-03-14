Овочі є відмінним джерелом вітамінів, які позитивно впливають на наше здоровʼя. Вони містять багато мікроелементів, мінералів та антиоксидантів.

Не дарма дієтологи радять додавати до кожного прийому їжі свіжі чи приготовані овочі! Знайти свіжі та смачні овочі в не сезон важко, тому багато людей купують готові овочеві заморожені суміші.

Факти ICTV дізнавалися, як приготувати заморожені овочі в мультиварці, а також підготували для вас кілька смачних рецептів.

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Заморожені овочі в мультиварці – як приготувати

Велика перевага заморожених овочів у тому, що вони зберігають більшість своїх корисних властивостей та вітамінів, а також їх можна готувати в будь-який час року.

Саме замороження зупиняє більшість процесів, які можуть призвести до втрати поживних речовин овочів, наприклад, окислювання, ферментативну діяльність та розклад.

Також великий плюс заморожених овочів – їх можна дуже швидко приготувати. Час приготування замороженої суміші вдвічі коротший, ніж сирих овочів.

А приготування овочів у мультиварці взагалі полегшує життя господиням, адже за стравою не потрібно постійно слідкувати! Головне – встановити правильний режим.

Аби приготувати смачні заморожені овочі у мультиварці, користуйтесь універсальним рецептом:

Помістіть суміш на сіточку для готування на пару.

Налийте невелику кількість води.

Посоліть, поперчіть та додайте улюблені приправи.

Оберіть режим На пару .

. Готуйте овочі близько 10 хв.

По закінченню часу перевірте овочі, якщо вони ще сирі, готуйте їх ще 5 хв. Важливо слідкувати за процесом, аби овочі не перетворились на пюре!

Після приготування, їх можна їсти як окрему страву чи додавати до мʼяса, риби, круп тощо.

Є ще один варіант приготування заморожених овочів в мультиварці:

У чашу мультиварки наливаємо невелику кількість олії (2 ч.л)

Увімкніть режим Смаження .

. Встановіть таймер на 20 хв та додайте овочі.

Перші 5 хв просто обсмажуйте заморожені овочі, постійно перемішуючи.

Потім вилийте в чашу трохи гарячої води (1/3 склянки).

Посоліть та поперчіть овочі, додайте улюблені спеції.

Перемішайте суміш та дочекайтеся остаточного приготування.

Бажано готувати під кришкою, щоб продукти рівномірно проварилися.

Чи потрібно розморожувати овочі перед приготуванням?

Це залежить від того, як саме ви збираєтесь готувати їх. Зазвичай овочі не розморожують, а просто кидають на сковорідку, в мультиварку чи кипʼячу воду.

Якщо ви збираєтесь готувати овочі на сковороді чи в духовці, то розморожувати їх не обовʼязково! Однак, якщо ви плануєте додавати овочі в суп чи рагу, то розмороження не завадить.

Також важливо звертати увагу на самі овочі, наприклад, шпинат чи броколі у замороженому вигляді містять багато води, тому досвідчені кухарі радять розморожувати їх перед додаванням до страви.

Як готувати заморожені овочі в мультиварці – рецепти

Свинина з замороженими овочами

Інгредієнти:

Свинина – 500 грамів.

Суміш заморожених овочів – 500 грамів.

Сіль і спеції на ваш смак.

Печериці – 4-6 штук.

Приготування:

Спершу замаринуйте свинину під улюбленим соусом. Через годину поріжте мʼясо на шматочки та перекладіть у чашу мультиварки. На мультиварці встановіть режим для тушкування страви. Поки мʼясо готується, помийте та наріжте печериці. Коли свинина почне змінювати колір, додайте гриби. Готуйте мʼясо з грибами близько 5-10 хв. Коли печериці стануть мʼякими, а свинина буде майже готова, можна додавати заморожені овочі. Ретельно перемішайте інгредієнти та додайте улюблені спеції. Готуйте страву ще 10-15 хв.

Рис з замороженими овочами

Інгредієнти:

Рис – 300 г.

Заморожені овочі – 500 г.

Спеції на свій смак.

Олія – 2 ст. л.

Вода – (1/3 склянки).

Приготування:

Налийте у чашу мультиварки олію та увімкніть режим Смаження .

. Встановіть таймер на 20 хв та додайте овочі.

Перші 5 хв просто змажте овочі (вони мають розмерзнутись). Постійно перемішуйте страву.

Додайте у чашу рис та залийте страву гарячою водою.

Замініть режим на Плов .

. Посоліть та поперчіть овочі, додайте улюблені спеції.

Перемішайте суміш з рисом та дочекайтеся остаточного приготування.

Курка з овочами

Інгредієнти:

Куряча грудка – 300 г.

Печериці (чи інші гриби) – 200 г.

Цибуля – 1 штука.

Овочева суміш – 400 г.

Прованські трави.

Сіль, перець.

Олія – 1 ст.л.

Приготування: