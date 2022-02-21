С 28 февраля по 6 марта в Украине празднуется Масленица 2022. В это время принято есть блины.

Факты ICTV подготовили рецепты постных блинов.

Постные блины на кокосовом молоке

Ингредиенты

300 мл кокосового молока

130 г муки

20 мл масла

несколько ложек кокосовой стружки

Приготовление

Смешать молоко, муку, масло и кокосовую стружку. Можно добавить воду. Жарить на сухой сковороде.

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Постные блины на минеральной воде

Ингредиенты

100 г муки

300 мл сильногазированной воды

2 ст. ложки масла

сахар и соль по вкусу

ванилин

Приготовление

Просеять муку, смешать с сахаром и солью. Влить в смесь сильногазированную воду. Добавить растительное масло и хорошо перемешать. Обжарить на сковороде.

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Есть постные блины можно с медом, джемом или шоколадом. Также можно добавлять фрукты и ягоды.

Чтобы блины были полезнее, можно вместо обычной муки добавлять овсяную, рисовую. Вместо газировки можно влить обычную воду.