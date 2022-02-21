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Еда

На минеральной воде и кокосовом молоке. Как приготовить постные блины

21 февраля 2022, 14:53
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
млинці
Источник: Pixabay

С 28 февраля по 6 марта в Украине празднуется Масленица 2022. В это время принято есть блины.

Факты ICTV подготовили рецепты постных блинов.

Постные блины на кокосовом молоке

Ингредиенты

  • 300 мл кокосового молока
  • 130 г муки
  • 20 мл масла
  • несколько ложек кокосовой стружки

Приготовление

  1. Смешать молоко, муку, масло и кокосовую стружку.
  2. Можно добавить воду.
  3. Жарить на сухой сковороде.

 

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Постные блины на минеральной воде

Ингредиенты

  • 100 г муки
  • 300 мл сильногазированной воды
  • 2 ст. ложки масла
  • сахар и соль по вкусу
  • ванилин

Приготовление

  1. Просеять муку, смешать с сахаром и солью.
  2. Влить в смесь сильногазированную воду.
  3. Добавить растительное масло и хорошо перемешать.
  4. Обжарить на сковороде.

 

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Есть постные блины можно с медом, джемом или шоколадом. Также можно добавлять фрукты и ягоды.

Чтобы блины были полезнее, можно вместо обычной муки добавлять овсяную, рисовую. Вместо газировки можно влить обычную воду.

Теги
Кулінарні рецепти , Масляна , Рецепт
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