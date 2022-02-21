С 28 февраля по 6 марта в Украине празднуется Масленица 2022. В это время принято есть блины.
Факты ICTV подготовили рецепты постных блинов.
Постные блины на кокосовом молоке
Ингредиенты
- 300 мл кокосового молока
- 130 г муки
- 20 мл масла
- несколько ложек кокосовой стружки
Приготовление
- Смешать молоко, муку, масло и кокосовую стружку.
- Можно добавить воду.
- Жарить на сухой сковороде.
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Постные блины на минеральной воде
Ингредиенты
- 100 г муки
- 300 мл сильногазированной воды
- 2 ст. ложки масла
- сахар и соль по вкусу
- ванилин
Приготовление
- Просеять муку, смешать с сахаром и солью.
- Влить в смесь сильногазированную воду.
- Добавить растительное масло и хорошо перемешать.
- Обжарить на сковороде.
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Есть постные блины можно с медом, джемом или шоколадом. Также можно добавлять фрукты и ягоды.
Чтобы блины были полезнее, можно вместо обычной муки добавлять овсяную, рисовую. Вместо газировки можно влить обычную воду.