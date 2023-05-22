Как засолить красную рыбу кусочками — пошаговый рецепт

Слабосоленая красная рыба — настоящее украшение любого застолья. С ней можно приготовить бутерброды, закуски, салаты, лаваши или суши.
Обычно хозяйки покупают рыбу в магазине, однако засолить красную рыбку можно в домашних условиях. Как самостоятельно засолить красную рыбу кусочками, читайте в материале Фактов ICTV.
Как вкусно засолить красную рыбу — рецепт
Что понадобится:
- красная рыба (лосось, форель или семга) — 1 кг;
- соль — 2 ст. л;
- сахар — 1 ст. л;
- перец — 1 ч. л;
- лавровые листья — 2-3 шт.
Как солить:
- Сначала тщательно промойте рыбное филе и извлеките из него все косточки (кстати, на рынке вы можете приобрести уже порезанную на кусочки красную рыбу).
- Снова промойте рыбу и промокните филе бумажным полотенцем.
- Нарежьте красную рыбу на кусочки.
- В миске смешайте соль, сахар и перец. Тщательно перемешайте.
- Переложите рыбные кусочки в герметичную емкость и добавьте смесь сахара, соли и перца. Также положите несколько лавровых листочков.
- Тщательно перемешайте, чтобы равномерно распределить специи.
- Закройте емкость крышкой и отправьте в холодильник на 4-6 ч.
Когда красная рыбка засолится, смело доставайте ее из холодильника и начинайте готовить вкусные блюда!
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