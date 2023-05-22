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Еда

Как засолить красную рыбу кусочками — пошаговый рецепт

22 мая 2023, 11:02
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Червона риба
Источник: Pixabay

Слабосоленая красная рыба — настоящее украшение любого застолья. С ней можно приготовить бутерброды, закуски, салаты, лаваши или суши.

Обычно хозяйки покупают рыбу в магазине, однако засолить красную рыбку можно в домашних условиях. Как самостоятельно засолить красную рыбу кусочками, читайте в материале Фактов ICTV.

Как вкусно засолить красную рыбу — рецепт

Что понадобится:

  • красная рыба (лосось, форель или семга) — 1 кг;
  • соль — 2 ст. л;
  • сахар — 1 ст. л;
  • перец — 1 ч. л;
  • лавровые листья — 2-3 шт.

Как солить:

  1. Сначала тщательно промойте рыбное филе и извлеките из него все косточки (кстати, на рынке вы можете приобрести уже порезанную на кусочки красную рыбу).
  2. Снова промойте рыбу и промокните филе бумажным полотенцем.
  3. Нарежьте красную рыбу на кусочки.
  4. В миске смешайте соль, сахар и перец. Тщательно перемешайте.
  5. Переложите рыбные кусочки в герметичную емкость и добавьте смесь сахара, соли и перца. Также положите несколько лавровых листочков.
  6. Тщательно перемешайте, чтобы равномерно распределить специи.
  7. Закройте емкость крышкой и отправьте в холодильник на 4-6 ч.

Когда красная рыбка засолится, смело доставайте ее из холодильника и начинайте готовить вкусные блюда!

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