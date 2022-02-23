Дитина від народження має бути поруч зі своєю мамою, дослідники і педіатри одностайні – мамині обійми, погладжування, ласкаві слова позитивно впливають на розвиток новонародженого.

Лагідні дотики, тактильне спілкування з немовлям можна назвати маминим масажем новонародженого. Як робити масаж новонарожденому, щоб процедура була більш ефективною? Рекомендації щодо правильного масажу новонародженим погодилася дати досвідчений дитячий масажист Галина Литвин.

Масаж – не просто фізіопроцедура

Дотик міцно пов’язаний із нашим світосприйняттям. Вчені довели наявність різноманітних зв’язків між дотиком та здоров’ям. Так, Галина Литвин стверджує, що якщо дитину, наприклад, легенько погладити по кисті руки, у неї відразу дещо сповільниться серцевий ритм. Ласкаві дотики, які, власне, і характеризують масаж новонародженого, заспокоюють, підбадьорюють, розслабляють або, навпаки, приємно збуджують.

– До масажу треба братися, коли і ви, і дитина спокійні, – каже Галина Василівна. – Зосередьте свої думки на малюку. Дихайте повільно і глибоко, відкиньте всі тривоги дня. Разом з вами почне розслаблятись і малюк. Можна наспівати йому декілька кумедних куплетів, вигаданих самостійно. Не соромтеся – вас зараз ніхто не бачить і не чує.

Багато мам бояться і не наважуються робити масаж власному крихітному малюкові. Проте насправді, як стверджує масажист, вони все вміють на інтуїтивному рівні. Майже всі матусі під час зміни підгузка ніжно погладжують круговими рухами животик крихітки, після сну – спинку, під час прикладання до грудей гладять пальцями лобик і голівку за вушком. Погладжування – основа масажу малюка.

З чого і коли починати?

Загальнозміцнювальний масаж зазвичай рекомендують робити з 2,5-3 місяців, а лікувальний призначають з 1 місяця. Більшість педіатрів вважає, що перший масаж дитині можна починати робити після того, як заросте пупкова ранка, тобто на третьому тижні життя. Галина Литвин також вважає, що з цього віку мама може сама починати робити погладжувальні рухи по тільцю малюка, але не довше 10 хвилин. І важливо запам’ятати: мамин масаж слід робити щодня.

Руки повинні легко ковзати, щоб не утворювалося жодних складочок на шкірі дитини, інакше можуть виникнути подразнення. Галина Литвин радить використовувати для масажу не дорогі креми, а якісну рослинну олію холодного віджиму, наприклад, оливкову.

– Запам’ятайте: олію наносять не на шкіру дитини, а на свої долоні, – попереджає масажист, – треба крапнути лише кілька крапель, не більше, і розтерти руки, щоб олія зігрілася.

Починати варто з найпростіших повільних та ніжних дотиків. Щоб малюк через мамині руки відчув тепло та любов.

За годинниковою стрілкою: голова, ніжки, животик

Сядьте з малюком на підлогу, притулившись спиною до стіни, витягнувши ноги. Розстеліть на колінах м’який товстий рушник. Покладіть малюка на спинку ніжками до себе.

У цьому положенні мама може масажувати голівку, животик, груди, ніжки та ручки.

Починайте м’якими круговими рухами кінчиків пальців погладжувати голівку по всій поверхні, робіть кола навколо вушок. Не припиняйте розмовляти з малюком, наспівувати або просто “муркотіти” будь-яку мелодію.

Потім переходимо до ніжок. Ніжно обхопивши обома руками зверху ніжку дитини, повільно ведіть руки вниз, немовби “видавлюючи” напругу, що накопичилася в м’язах, – щоб вона вийшла через пальчики. Галина Василівна наголошує, що насправді давити у жодному разі не можна, слово це вона використовує, щоб було зрозуміло сенс руху.

Наступні погладжувальні рухи повинні бути спрямовані в бік серця (від гомілки до стегна). Вони мають стимулюючий та тонізуючий ефект. Розминаючи м’язи ніжки, ви обережно катаєте ніжку між долонями, як тісто чи пластилін. Дітей цей корисний прийом зазвичай радує.

Масажувати стопи ніжок дитини починайте з натискання великими пальцями рук на підошву, прямуючи від п’ятки до пальчиків, поступово розминаючи всю поверхню підошви. Закінчуйте масаж стоп згинанням їх до гомілки.

Тепер переходимо до живота. Покладіть руки на животик малюкові, але не поспішайте робити будь-які рухи, хвильку почекайте. Деякі дітки напружуються, коли торкаються їхнього живота. Будь-які протестуючі рухи ручок повинні зупинити вас від продовження процедури. Не варто робити масаж животика попри все. Притисніть дитину до себе, заспокойте. Повторите спробу трохи згодом або в інший день.

Якщо малюк не виявляє занепокоєння, починайте “виписувати” долонями кола навколо пупка за годинниковою стрілкою.

Дуже дієві масажні рухи для підвищення тонусу органів виділення. Проведіть долонями по животу дитини в напрямку до себе, ніби згрібаєте пісок. Потім, взявшись однією рукою за ніжки дитини, підніміть їх догори, а іншою рукою повторюйте рухи “згрібання” по животику.

Якщо у дитини болить животик через скупчення газів або закреп, спробуйте прийом масажу при закрепах: правою рукою робіть по животику півколо за годинниковою стрілкою – зверху вниз і зліва направо, в кінці зісковзуючи з тіла. Ще можна зігнути ніжки в колінах і злегка притиснути їх до живота, потім зробити ніжками рухи “велосипед”.

Востаннє погладьте живіт зліва направо (за годинниковою стрілкою) і починайте масаж грудей. Поклавши обидві долоні поруч у центрі грудної клітки дитини, робіть штовхальні рухи в напрямку плечей, далі вниз, по боках стегон, і повертайтеся вгору по грудині, неначе “малюючи” серце. Дитину дуже тішать ці рухи.

Тепер переходимо до спинки. Перевернувши малюка на животик, покладіть його поперек ваших колін. Подушечками пальців малюйте маленькі кружечки по всій спинці. Потім підключайте долоні. Згадайте гру-примовку “рельси-рельси, шпали-шпали”. Починайте зі “шпал”: погладжуйте спинку поперечними рухами під прямим кутом до хребта, переміщуючи руки у напрямку від шиї до сідниць. Потім ніжно проплескайте всю спинку зверху до низу і у зворотному напрямку.

Після поплескування – погладжування. Долоні обох рук розташуйте паралельно хребту. Гладьте малюка знизу вгору (“рельси”) по черзі – то однією рукою, то іншою. Насамкінець розчепіреними пальцями, як граблями, ніжно проведіть уздовж спинки.

Дитина повністю розслабляється.

“Сорока-ворона” – не просто примовка

Чомусь немовлята не дуже люблять масаж ручок. Більше того, всіляко йому пручаються. Зігнуті і щільно притиснуті до грудей ручки наче попереджають маму: “Не хочу і не буду!” Не докладайте зусиль, щоб розвести ручки убік, просто погладьте їх зверху вниз – ніжно та акуратно.

Коли дитина буде більш розслабленою, спробуйте повернутись до ручок і для початку помасажувати долоні. Вказівним пальцем з натиском намалюйте кружечок у центра долоні: “Сорока- ворона діткам кашку варила…”. Класика для багатьох поколінь, але точно мало хто з матусь знає, що в центрі долоні розташована точка, яка відповідає за роботу кишківника. І, граючи з малюком у “сороку”, ви, по суті, робите профілактику можливих кольок.

Малюку сподобалося? А ось тепер підніміть спочатку одну, а потім другу ручку вгору і легенько подушечками пальців погладьте під пахвами, де розташовані великі лімфатичні вузли. Потім пройдіть легенько від плеча до зап’ястка, помасажуйте зап’ясток круговими рухами. Потім кожен пальчик окремо.

Такий масаж потрібен усім діткам – і “пухким” малюкам зі зниженим тонусом м’язів, недоношеним, і тим, хто страждає нервовими спазмами. Останні після масажу починають спокійно агукати.

Коли не можна робити масаж дитині

По-перше, відразу після годування. По-друге, якщо у дитини на тільці є подряпини, подразнення, пітничка. Ну і, звичайно, за підвищеної температури.

Є ще одне важливе застереження

– У жодному разі не продовжуйте робити масаж, якщо малюк кричить і виривається, – попереджає Галина Василівна. – У дитини, що кричить, напружуються м’язи і масаж, навіть найлегший, може бути і дуже болючим для дитини, і абсолютно марним.

Якщо у малюка є проблеми з тонусом м’язів, треба розібратися разом із лікарем, чому так відбувається. Важливо виключити такі захворювання, як міопатія або міодистрофія. Дітям з таким діагнозом будь-який механічний вплив на м’язи категорично протипоказаний.