Топ-3 способи зупинити гикавку у дитини

Кожного з нас час від часу турбує гикавка. Вона може завдавати дискомфорт, особливо якщо трапляється у маленьких дітей.

Про це явище у малюків розповіла лікарка-педіатр Юлія Петручек. Як можна зупинити гикавку?

– Батьків часто турбує гикавка у новонароджених, але цей процес не шкідливий і часто проходить самостійно. Можливими причинами можуть бути розтягнутий шлунок або переїдання. Однак на 100% цей процес поки що не вивчений, тому точна причина гикавки вченим не відома, – говорить Юлія Петручек.

За її словами, щоб уникнути гикавки у дитини, треба під час годування правильно прикладати малюка до грудей, щоб йому в шлунок не потрапляло зайве повітря.

Цього правила слід дотримуватися, якщо малюка годують із пляшечки. Після споживання їжі треба трішки поносити дитину у вертикальному положенні.

Якщо гикавка все-таки з’явилася, треба знати, як допомогти малюкові.

Рекомендації:

взяти дитину на руки і поносити у вертикальному положенні, погладжуючи по спині;

запропонувати соску-пустушку, якщо малюк з нею знайомий, вона допоможе зменшити спазми.

Водночас батьків має занепокоїти, якщо у дитини протягом тривалого часу не минає гикавка, підсумовує Юлія Петручек.

Щодо дітей старшого віку, то під час гикавки їх треба заспокоїти, зупинити, якщо вони продовжують бігати чи активно гратися, змусити трішки посидіти та дати випити води.

Іноді можуть траплятися ситуації, коли ще ненароджена дитина гикає у матері у животі. Досвідом поділилася лікар Наталія Попович.

– Не всі діти гикають в утробі матері, і цей феномен переважно трапляється на третьому триместрі, тобто коли дитинка повністю розвинена, – розповіла вона.

Спираючись на інформацію науковців, лікар повідомляє, що гикавка – це добра ознака. Вона сигналізує, що центральна нервова система дитини вже сформована, і вона може її контролювати.

Водночас внутрішньоутробна гикавка не є небезпечною для дитини.

Загальні поради: