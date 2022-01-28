Антивікова стоматологія – що це та кому потрібна

Передчасна втрата зубів впливає на кількість зморшок та складок, призводить до асиметрії та порушує гармонійні пропорції обличчя. Мати здорові та красиві зуби не менш важливо для збереження молодості, ніж, наприклад, наявність ідеально гладкої шкіри або підтягнутого тіла.

Як мати молодий вигляд завдяки зубам і що таке антиейдж-стоматологія, розповів стоматолог-ортопед, хірург-імплантолог Віталій Пчельник.

Зуби та зморшки пов’язані

Люди рідко замислюються про те, як пов’язані овал обличчя та пружність шкіри зі станом зубів. Однак зв’язок між ними найпряміший: м’язи і шкіра нижньої третини обличчя буквально “спираються” на нашу усмішку, і якщо із нею щось відбувається, це позначається на загальному вигляді.

– Зуби стираються протягом життя – і це норма! Як і поява зморшок. Але це процес поступовий, організм встигає адаптуватися до змін, – зауважує Віталій Пчельник.

Насамперед йдеться про вікове стирання зубів. До цього процесу схильні майже всі люди, незалежно від того, наскільки ретельно вони стежать за зубами. Всі розмовляють, пережовують їжу, а верхні та нижні зуби в цей час стикаються та стираються один об одного.

Процес старіння: як змінюється обличчя

Внаслідок стирання зуби поступово втрачають висоту, а через це м’язи і шкіра нижньої третини втрачають опору. З’являються зморшки, складки, виникають брилі та ефект постійно опущених куточків губ.

– І одна з простих дій щодо швидкого омолодження – відновлення висоти зубів керамічними реставраціями, – розповідає стоматолог.

Такий метод реставрації можливий лише тоді, коли у людини є всі зуби. Але коли зуби відсутні навіть частково, це дуже позначається на естетиці обличчя, пояснює Віталій Пчельник.

– Коли відсутні тільки бічні зуби, знижується висота прикусу, западають щоки, обличчя має втомлений вигляд, змарніле, а навантаження на передні зуби збільшується, тим самим вони стираються значно швидше, – додає він.

Однак за повної відсутності зубів висота нижньої третини обличчя критично зменшується, тому що відбувається атрофія кісткової тканини. Організм “вважає”, що якщо в щелепі немає зубів, то альвеолярний гребінь (анатомічна частина щелепи, в якій розташовуються корені зубів) йому просто не потрібен.

Як наслідок – носогубні складки стають дуже глибокими, западає верхня губа, з’являються зморшки і значні дефекти мови. Всі ці особливості характерні для людей похилого віку.

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Як відновити зуби?

Дуже важливо вирішувати проблеми із зубами вчасно та не допускати погіршення проблеми – втрати зубів.

Раніше дуже популярним методом відновлення зубного ряду були металокерамічні мостоподібні протези – конструкції з металу, облицьовані керамікою для естетики. Вони спираються на свої зуби та заміщають відсутні зуби проміжними частинами. Але наскільки вони практичні зараз?

– Після встановлення мостовидного протезу між ним та яснами залишається непомітний отвір, у якому застрягають частинки їжі, провокуючи розвиток патогенної мікрофлори. Згодом опорні зуби псуються від впливу бактерій та надмірного навантаження, – попереджає стоматолог.

На жаль, через 10-15 років експлуатації дуже часто мостоподібні протези призводять до повного руйнування зубів під ними, і виникає необхідність їхнього видалення.

Ситуація стає ще складнішою, коли людина втрачає бічні зуби і вдається до знімних протезів. Крім того, у місці відсутніх зубів відбувається безперервне зменшення кістки, як ще часто кажуть, “просаджуються ясна”.

– Знімні протези можуть натирати слизову оболонку, завдавати хворобливих відчуттів і розхитувати опорні зуби. Зрештою, люди самі приходять до того, що їх необхідно змінювати, – констатує Віталій Пчельник.

Ці види протезування втрачають свою популярність, адже часто після використання “мостів” люди ставлять запитання: як відновити зубний ряд, якщо більша частина зубів зруйнована? І вихід є.

Антіейдж-стоматологія

Сучасна стоматологія допомагає швидко виправити ситуацію на будь-якій стадії та всього за одну операцію.

– Для цього в кістку щелепи встановлюються імплантати, організм “думає”, що це коріння зубів, та стабілізує рівень кісткової тканини, – пояснює фахівець.

Імітація кореня зуба створює навантаження, а обмінні процеси продовжують працювати: деформація зупинена.

– За нинішнього розвитку технологій, навіть за повної адентії, всього за одне відвідування можна імплантувати весь зубний ряд. Котрий буде функціонувати і скидатися на рідні зуби, – розповідає Віталій Пчельник.

Повне відновлення зубів завдяки імплантатам призводить до того, що нижня третина обличчя знову начебто “подовжується”. Далі природним чином розгладжуються носогубні складки, куточки рота піднімаються і людина набуває помітно молодшого вигляду, а від цього виникає й бажаний ліфтинг-ефект.

Такий метод відновлення відсутніх зубів та молодості підходить у 90% випадків. А головне, що це можна зробити всього за один візит, що дозволяє заощаджувати час та фінанси.

Але не варто забувати, що майбутню посмішку потрібно довіряти лише досвідченим фахівцям.