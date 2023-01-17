Бодай одна бородавка упродовж життя з’являється на тілі чи не у кожної людини. Це доволі поширене захворювання шкіри. Неприємні й неестетичні на вигляд нарости бувають на руках і ногах, шиї та обличчі, і навіть на статевих органах. Людина намагається чимшвидше їх вивести. Як позбутися бородавок і чи можна це зробити в домашніх умовах, Фактам розповіла лікарка-дерматолог Леся Минько.

Чому утворюються бородавки

Бородавки і папіломи – це доброякісні новоутворення на шкірі та слизових оболонках. Найчастіше вони з’являються на руках та ногах через інфікування вірусом папіломи людини. Типів такого вірусу є надзвичайно багато – понад 150.

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Вірус потрапляє в організм через пошкоджену шкіру або слизову оболонку і проявляється у вигляді округлих вузликів, виступаючих плям або висячих родимок. Цей вірус провокує надмірний ріст клітин. Тому бородавки швидко ростуть.

Шляхи інфікування бувають різні. Зараження вірусом папіломи людини відбувається при контакті з хворою людиною або твариною.

Це прямий контакт з бородавкою або через предмети. Також це може бути статевий контакт.

Під час вагітності та пологів вірус передається від матері до дитини. Потрапити в організм він може під час манікюру або педикюру, коли видаляють кутикули, а також при голінні.

Види бородавок

Є бородавки прості або вульгарні. Вони найрозповсюдженіші й розташовуються на тильній поверхні кистей, долонях та пальцях рук, часто зливаються і утворюють великі вузлики. До цього виду належать навколонігтьові бородавки. Вони ростуть під нігтями або ж навколо них.

Долонно-підошовні бородавки виглядають як сухі мозолі з темним центром. Вони щільні й болючі, можуть зливатися і утворювати ущільнення.

Плоскі бородавки – це плями, що піднімаються над рівнем шкіри тілесного кольору і не спричиняють неприємних відчуттів чи незручностей, окрім косметичного дефекту.

Бородавки на ніжці або папіломи – це м’які або щільні утворення на ніжці. Вони розташовані на шкірі або на слизовій оболонці. Вони невеликі за розміром і можуть бути одиночні або множинні.

Ниткоподібні бородавки розвиваються на ділянках з ніжною тонкою шкірою – на повіках, губах, шиї, під молочними залозами, у пахових ділянках. Вони виглядають як скупчення обірваних ниточок.

Гострокінцеві кондиломи – це бородавки зовнішніх і внутрішніх статевих органів та ділянки промежини й ануса. Виглядають як нарости, які, часто зливаючись, на вигляд нагадують цвітну капусту.

Чим небезпечні бородавки

Майже всі види бородавок можуть спричинити дискомфорт, біль, кровоточити, нагноюватися, на їх місці можуть утворюватися виразки.

А у деяких випадках бородавки навіть здатні перероджуватися у рак. Однак, здебільшого ці новоутворення не завдають шкоди людині. І навіть із часом можуть зникнути зі шкіри самі, без лікування. Та є випадки, що нарости розростаються. Після появи першої бородавки – з’являються інші. Тут зволікати не варто.

Лікування бородавок

Ці, на перший погляд незначні утворення, можуть призвести до різноманітних ускладнень. А також до психологічних переживань. Тому при появі бородавок та папілом необхідно звернутися до дерматолога – для правильної діагностики і обрання найбільш ефективного методу лікування. Щоб воно було успішним, треба знати причину появи цих неприємних наростів.

Із цією проблемою треба боротися комплексно. У лікуванні бородавок використовується як місцева терапія, так і хірургічне видалення. А також противірусні засоби та засоби для підвищення імунітету.

Серед основних методів лікування бородавок є кріодеструкція – це заморожування рідким азотом.

Електрокоагуляція – це найпоширеніший метод видалення бородавок. Без болю і негативних наслідків. Нарости висікають електроножем. Рана швидко загоюється і не утворюються рубці.

Лазерне видалення бородавок теж ефективне і дозволяє досягти високого косметичного ефекту. Процедура триває лічені хвилини. Нарости прибирають за допомогою лазера. Після процедури на їх місці залишається невелике заглиблення. Але воно затягується за 15-20 днів. І на шкірі не залишається жодних слідів.

Ще один метод – хірургічне висічення. Проводиться під місцевою анестезією, за допомогою скальпеля. Цей метод застосовують, щоб видалити плоскі бородавки та утворення великих розмірів.

Є багато кремів, гелів, а також медичних пластирів для видалення бородавок. Їх продають в аптеках без рецепту. Вони містять саліцилову кислоту, яка має антибактеріальну, протигрибкову та кератолітичну дію, тобто, пом’якшує та усуває ороговілий шар шкіри.

Та застосовувати такі засоби варто обережно, щоб не нашкодити собі. Їх не можна наносити на обличчя. Шкіру навколо бородавки необхідно захистити, вкривши її вазиліном або пластиром. Бородавку радять на кілька хвилин замочити у воді, щоб розмокла, тоді саліцилова кислота буде дієвішою.

Народні методи

Існує чимало народних методів видалення бородавок. Для одних вони можуть бути марними, для інших – ефективними. Усе залежить від організму.

Звичайно, є випадки, коли деякі бородавки можуть зникнути зі шкіри самі. Але часто лікування вдома може бути небезпечним. А методи народної медицини рідко дають очікуваний ефект. Особливо за великої розповсюдженості патології.

Серед найпопулярніших домашніх засобів видалення бородавок є сік чистотілу. Ним змащують вульгарні й плоскі бородавки.

Настій чистотілу допомагає ще й позбутися ниткоподібних утворень та бородавок на ніжці.

Із соку чистотілу та вазеліну можна приготувати мазь. Компоненти варто змішати у пропорції 1 до 4. Нею можна мазати бородавки. Та варто пам’ятати, що чистотіл – отруйна рослина, і бути з нею варто дуже обережним, строго дотримуючись дозування.

Оцет має припікаючу дію. Але варто уникати потрапляння його на здорову шкіру.

Бородавки можна мазати соком цибулі або часника. Якщо цю процедуру часто повторювати, бородавка зникне через 1,5-2 місяці.

Бородавки обв’язують бавовняними або шовковими нитками. Хоча лікарі не схвалюють цей метод. Та серед людей він популярний.

Крапають на бородавки і сік алоє. Важливо, щоб рослина була старше трьох років.

Припікає бородавку і сік лимона. Якщо змащувати ним наріст зранку і ввечері, з часом він засохне і відпаде.