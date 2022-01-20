Біль у шлунку, нудота, печія та здуття живота. Причиною цих проблем може бути хелікобактер пілорі (helicobacter pylori) – бактерія, що інфікує шлунок та кишківник. Саме хелікобактер – причина 80% випадків раку шлунка.

Ми поговорили з лікаркою-гастроентерологом Євгенією Бєлінською про те, чому не варто всім і кожному здавати аналізи на хелікобактер, чому не слід боятися отримати хелікобактер після поцілунку і чому краще не лікуватись антибіотиками самостійно.

– Якщо хелікобактер – причина 80% випадків раку шлунка, виходить, краще регулярно здавати аналізи, аби не заразитись?

– Перевірятись регулярно не потрібно. Ми відштовхуємось від скарг пацієнта. Якщо в людини в молодому віці є скарги, ми її обстежуємо. Якщо її нічого не турбує, то до 40 років ми пацієнта не чіпаємо. У 40 років потрібно зробити першу гастроскопію (введення через рот гнучкої трубки з оптичною системою, – Ред.), тому що онкологія частіше зустрічається в старшому віці.

Ми починаємо спостереження раніше, якщо у близьких родичів пацієнта була онкологія шлунка. Тоді виправдано почати обстеження за 10 років до того, як виявили рак у родича.

– Які симптоми турбують пацієнтів з хелікобактером?

– Скарги можуть бути найрізноманітніші: біль у шлунку до їжі чи одразу після, дискомфорт під час вживання газованих напоїв чи алкоголю, відрижка після їжі, печія, нудота, зниження ваги. Хелікобактер не дає змін у шлунку за два дні. Процес може протікати десятиліттями.

Це також може бути така “несуттєва” скарга, як здуття. Коли хелікобактер довго живе у шлунку, поміж іншим, це викликає зниження кислотності. Їжа перетравлюється гірше і з’являється надлишкове газоутворення.

– Якщо не брати до уваги найнеприємніший аналіз на хелікобактер – гастроскопію, є ще декілька способів визначити наявність хелікобактера, зокрема за аналізом крові чи калу. Як лікар обирає потрібний метод?

– Часто під час підозри на хелікобактер призначають аналіз крові на імуноглобуліни G. Він мені не подобається, та він і не входить у “золотий стандарт” діагностики хелікобактера. Підвищений титр імуноглобулінів G не означає, що зараз у цієї людини є хелікобактер. Можливо, пацієнт просто контактував з хелікобактером, й імунна система відреагувала.

Такий аналіз проводиться тільки для непрямої оцінки ситуації або у пацієнтів, у яких немає можливості провести інші тести (відсутність тесту в лабораторії або за станом здоров’я пацієнт не може здати аналіз калу).

Є дихальний тест, тест на антиген у калі та швидкий уреазний тест. Ці аналізи рівнозначні. Тут вирішальними є зручність для пацієнта і доступність тесту в лабораторіях. Далеко не всім пацієнтам потрібно робити гастроскопію.

Один з найкомфортніших – дихальний тест. Пацієнт просто дихає в трубочку. Принцип тесту побудований на визначенні газів у повітрі, що видихає людина.

Також існує аптечний цито-тест на хелікобактер. Його результати іноді не зовсім коректні, але використовувати його можна.

Важливо відзначити, що результати аналізів – не дорівнює діагноз. Тому здавати аналізи без призначення лікаря не варто.

– Під час гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) обов’язково призначають аналіз на хелікобактер. Навіщо?

– ГЕРХ передбачає вживання ліків – інгібіторів протонової помпи. Якщо вживати їх тривало, кількість хелікобактера у шлунку збільшується. Пацієнт, який йде на лікування інгібіторами протонової помпи, нібито робить гарну справу – лікує собі печію, але так він ускладнює ситуацію в шлунку, того не розуміючи.

Тому перед лікуванням ГЕРХ ми обов’язково перевіряємо пацієнта на хелікобактер. Якщо тест позитивний, лікар враховує це: або до лікування ГЕРХ проліковує хелікобактер, або вклинює лікування від хелікобактера в терапію ГЕРХ.

Також не варто забувати про хелікобактер, коли пацієнти починають вживати антиагреганти (препарати, що не дають “злипатися” тромбоцитам). Вони впливають на слизову шлунка. За наявності там хелікобактера у пацієнта підвищується ризик ерозії або виразки.

– Чи можуть бути висипи на шкірі наслідком хелікобактера?

– Сьогодні немає даних, що хелікобактер викликає висипи на шкірі. Але при тривалому перебуванні у шлунку він може призвести до зниження кислотності. А це, своєю чергою, може викликати порушення всмоктування вітамінів та мікроелементів. Оце вже може відобразитись на шкірі.

– Звідки хелікобактер може взятися в організмі людини?

– Сьогодні є три шляхи виникнення хелікобактерної інфекції: фекально-оральний (через брудні руки, посуд), орально-оральный (через поцілунки) і ятрогенний (через погано оброблене медичне обладнання для досліджень).

Сьогодні заразитися ятрогенним шляхом майже неможливо: в лікарнях добре виконуються всі правила асептики та антисептики. Хоча в радянські часи пацієнти намагалися потрапити на гастроскопію першими, аби там нічого не “підчепити”.

Через поцілунки теж є мінімальні шанси заразитися хелікобактером.

Коли я чую, що всі люди на планеті мають хелікобактер, м’яко кажучи, дуже дивуюся. Я роблю аналізи пацієнтам, і далеко не в усіх виявляю хелікобактер.

Є ще один міф серед пацієнтів: “От зараз я вилікую хелікобактер, а потім знову буду ходити по ресторанах і у гості. Я ж не можу з собою носити ножі й виделки, і знову заражуся”. Але ймовірність повторного зараження хелікобактером становить 2-5%.

– Для лікування від хелікобактера пілорі призначають схеми з 3-5 ліків, зокрема антибіотиків. Як таке лікування відображається на здоров’ї?

– Це індивідуально, але 90% моїх пацієнтів переносять лікування абсолютно нормально.

Пацієнти люблять запитувати: як там моя печінка буде після антибіотиків? Десятиденне вживання антибіотиків не потребує призначення антиоксидантів, що раніше називалося гепатопротекторами, препаратами для відновлення печінки. Протягом життя ви маєте стільки факторів, які токсично впливають на печінку, і не звертаєте на них увагу. Але чомусь антибіотик, яким лікують хелікобактер, викликає у всіх страх та жах.

Крім того, мене дивують пацієнти, які вживають десять біодобавок, склад яких ніхто не контролює (я зараз не жартую, саме десять пігулок на день), та вони не замислюються, як ці БАДи діють на організм. Лікування ГРВІ антибіотиками теж чомусь пацієнтів не насторожує. А от десятиденне вживання антибіотикив під час хелікобактера, призначене лікарем, викликає паніку.

– Через який час потрібно робити повторну перевірку на хелікобактер після лікування?

– Через місяць після терапії, тому що сьогодні немає жодної схеми, яка давала б стовідсоткові гарантії лікування хелікобактера.

Враховуючи хаотичне вживання антибіотиків людьми, з’являється стійкість до цих ліків. Відповідно, ефективність схем лікування з антибіотиками, які вже використовували раніше, падає.

– Якщо у когось в родині є хелікобактер, що робити решті членів сім’ї?

– Якщо їх нічого не турбує – радіти життю. Якщо є скарги, то це окремі випадки, з якими ми окремо розбираємося. Якщо в дружини хелікобактер, це не означає, що в чоловіка теж буде патогенна форма хелікобактера. Тим паче не варто чіпати дітей до 12 років.

З власної практики можу сказати, що, якщо пацієнти не дослухаються до цієї рекомендації і все одно всією родиною здають аналізи, часто з’ясовується, що в дружини хелікобактер є, а в чоловіка немає. І навпаки. Що ще раз підтверджує, що імунна система грає в цьому важливу роль.

– Чи є схеми лікування хелікобактера, які вас обурюють?

– Звісно. Лікування БАДами – моє “улюблене”.

Ще обурює лікування антибіотиками, які не входять у стандартну схему, препарати не в потрібному дозуванні.

Сьогодні лікарі дійшли згоди, що семиденна схема лікування має дуже низькі шанси на успіх. Тому, коли призначають семиденну терапію, я вважаю це знущанням над пацієнтом. Крім того, ці антибіотики використовувати для правильного лікування вже буде неможливо.

Є кілька щаблів лікування хелікобактера. І кожний новий щабель більш ґрунтовний, ніж попередній.

Тому я за те, щоб пацієнтів лікували перевіреними схемами, які показали свою ефективність у клінічних дослідженнях, а не з фантазії лікаря.

– Чи можна захистити себе від хелікобактера?

– Банальна порада: мити руки, не пити з однієї чашки і мати індивідуальну зубну щітку. Особливих рекомендацій, які можуть захистити саме від хелікобактера, на сьогодні немає. І хвилюватися з цього приводу, якщо вас нічого не турбує, я б теж не рекомендувала.