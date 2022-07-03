Хірург-гінеколог-консультант однієї з британських клінік гінекології Френсіс Гарднер розповів про основні симптоми раку шийки матки, які легко сплутати з іншими станами.

– Як і у випадку з будь-яким іншим захворюванням, чим раніше ви помітите симптоми раку шийки матки, тим більше у вас шансів на успішне лікування, – нагадує медик.

Рак шийки матки – це коли аномальні клітини в слизовій оболонці шийки матки ростуть неконтрольованим чином. За даними благодійної організації Cancer Research UK, близько 3 200 жінкам щорічно діагностують рак шийки матки у Великій Британії. Це відповідає майже дев’яти випадкам, діагностованих щодня.

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Френсіс Гарднер сказав, що основною ознакою раку шийки матки може бути біль в попереку, тазу або внизу живота.

– Симптоми раку шийки матки можуть бути ознакою інших станів, таких як міома або ендометріоз. Однак, якщо ви відчуваєте будь-які з них, варто відвідати свого лікаря загальної практики або гінеколога, – наполягає фахівець.

Інші симптоми раку шийки матки:

вагінальна кровотеча – після сексу, між менструаціями або рясні виділення під час менструації;

зміни вагінальних виділень;

біль під час сексу.

За словами гінеколога, ці симптоми можуть не обов’язково означати, що у вас рак шийки матки. Але якщо вам дійсно поставили діагноз, завжди краще почати лікування якомога швидше, щоб отримати найкращий результат.

Підраховано, що 79% випадків інвазивного раку шийки матки пов’язані з загальною групою вірусів, званої вірусом папіломи людини (ВПЛ).

Ви можете заразитися на ВПЛ при будь-якому шкірному контакті в області геніталій, при вагінальному, анальному або оральному сексі, а також при спільному використанні секс-іграшок.

Рак шийки матки часто можна запобігти, відвідуючи скринінг шийки матки, метою якого є виявлення і лікування змін в клітинах до того, як вони переростуть в рак.

Якщо у вас виявляться ці аномальні клітини, їх можна видалити або знищити.

Однак, якщо вони переростають в рак, необхідні інші методи лікування, такі як променева терапія, хіміотерапія або комбінація хіміо – і променевої терапії.

За статистикою, у Великій Британії більше 80% хворих на рак шийки матки виживають протягом одного року або більше після постановки діагнозу. І 50% переживають рак протягом 10 або більше років після діагностики.

Джерело: Express