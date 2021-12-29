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Отруєння та переїдання. Як уникнути неприємних наслідків Нового року

29 Грудня 2021, 10:30
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Отруєння та переїдання. Як уникнути неприємних наслідків Нового року
Джерело: Pixabay

Під час новорічних та різдвяних свят є ризик отруїтися та переїсти, що спровокує розлади травлення та проблеми зі здоров’ям.

У Центрі громадського здоров’я розповіли, як уникнути таких наслідків.

Як безпечно відсвяткувати Новий рік

  • Ретельно обирати продукти для страв, купувати лише якісні та не запасатися наперед, аби уникнути псування.
  • На святковому столі мають бути корисні страви, багаті овочами, фруктами, цільнозерновими продуктами, нежирним м’ясом. Водночас варто уникати змішування багатьох продуктів, рецептів з використанням майонезу, жирних страв.
  • Під час приготування страв використовувати олію у помірній кількості, уникати частково гідрогенізованих олій, які містять шкідливі трансжири.
  • Не споживати продукти сумнівної якості.
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Як не погладшати під час Нового року

  • Не сідати за стіл голодним, перед цим треба перекусити.
  • Розмаїття стимулює до переїдання, тому не варто готувати занадто багато страв.
  • Під час застілля пити багато води, намагатися відмовитися від солодких напоїв.
  • Щодо алкоголю, то немає безпечної дози.
  • Більше рухатися – танцювати, брати участь у конкурсах.

Джерело: Центр громадського здоров’я України

Теги
Новий Рік , Отруєння , Отруєння горілкою , Поради
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