29 Грудня 2021, 10:30 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Під час новорічних та різдвяних свят є ризик отруїтися та переїсти, що спровокує розлади травлення та проблеми зі здоров’ям. У Центрі громадського здоров’я розповіли, як уникнути таких наслідків. Як безпечно відсвяткувати Новий рік Ретельно обирати продукти для страв, купувати лише якісні та не запасатися наперед, аби уникнути псування.

На святковому столі мають бути корисні страви, багаті овочами, фруктами, цільнозерновими продуктами, нежирним м’ясом. Водночас варто уникати змішування багатьох продуктів, рецептів з використанням майонезу, жирних страв.

Під час приготування страв використовувати олію у помірній кількості, уникати частково гідрогенізованих олій, які містять шкідливі трансжири.

Не споживати продукти сумнівної якості. Читайте також: Можна уникнути переїдання та інтоксикації: поради лікаря до новорічного столу Як не погладшати під час Нового року Не сідати за стіл голодним, перед цим треба перекусити.

Розмаїття стимулює до переїдання, тому не варто готувати занадто багато страв.

Під час застілля пити багато води, намагатися відмовитися від солодких напоїв.

Щодо алкоголю, то немає безпечної дози.

Більше рухатися – танцювати, брати участь у конкурсах. Джерело: Центр громадського здоров’я України

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