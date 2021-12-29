Під час новорічних та різдвяних свят є ризик отруїтися та переїсти, що спровокує розлади травлення та проблеми зі здоров’ям.
У Центрі громадського здоров’я розповіли, як уникнути таких наслідків.
Як безпечно відсвяткувати Новий рік
- Ретельно обирати продукти для страв, купувати лише якісні та не запасатися наперед, аби уникнути псування.
- На святковому столі мають бути корисні страви, багаті овочами, фруктами, цільнозерновими продуктами, нежирним м’ясом. Водночас варто уникати змішування багатьох продуктів, рецептів з використанням майонезу, жирних страв.
- Під час приготування страв використовувати олію у помірній кількості, уникати частково гідрогенізованих олій, які містять шкідливі трансжири.
- Не споживати продукти сумнівної якості.
Як не погладшати під час Нового року
- Не сідати за стіл голодним, перед цим треба перекусити.
- Розмаїття стимулює до переїдання, тому не варто готувати занадто багато страв.
- Під час застілля пити багато води, намагатися відмовитися від солодких напоїв.
- Щодо алкоголю, то немає безпечної дози.
- Більше рухатися – танцювати, брати участь у конкурсах.
Джерело: Центр громадського здоров’я України