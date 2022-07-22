Експерти Міністерства охорони здоров’я України зібрали інформацію про вірусний гепатит А і про те, що робити, щоб не захворіти.
Гепатит А – захворювання печінки, викликане вірусом. На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки – більшість людей, уражених гепатитом А, повністю одужують і у них формується довічний імунітет до хвороби.
– Однак, сама хвороба неприємна і виснажлива, а одужання може тривати кілька місяців. Найважче хворіють і можуть померти літні люди, – відзначають експерти.
За їхніми словами, ризик захворіти на гепатит А зростає під час війни через значні скупчення людей, неможливість дотримуватися гігієни та обмежений доступ до чистої питної води.
Медики називають гепатит А хворобою брудних рук, яка передається від людини до людини найчастіше фекально-оральним шляхом. Гепатитом А можна також заразитися через продукти і воду, які забруднені фекаліями інфікованої людини.
Вірус гепатиту А також може передаватися при тісному фізичному контакті з інфікованим.
Симптоми вірусного гепатиту А:
- підвищена температура;
- слабкість;
- відсутність апетиту;
- діарея;
- блювання;
- неприємні відчуття в животі;
- темний колір сечі;
- пожовтіння шкіри і білків очей.
- Симптоми гепатиту А частіше проявляються у дорослих, ніж у дітей. У дітей до 6 років дуже часто відсутні прояви гепатиту А, а жовтяниця розвивається тільки про 10%.
Вакцинація від вірусного гепатиту А
Ефективним захистом від вірусного гепатиту А є вакцинація. В Україні щеплення від вірусного гепатиту А не є обов’язковими, але їх можна зробити за свій рахунок.
Зареєстровано дві інактивовані (неживі) вакцини проти гепатиту А, які дозволені для використання для дітей від одного року.
Одна з цих вакцин – комбінована, тобто захищає від гепатитів А і В. Курс щеплень – дві дози з інтервалом в шість місяців.
Як захиститися від вірусного гепатиту А:
- обов’язково мийте руки з милом перед приготуванням або вживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету;
- вживайте кип’ячену воду, кип’ятіть її протягом 10 хвилин, а потім дайте відстоятися;
- не займайтеся самолікуванням, тільки лікар може поставити діагноз і призначити лікування.