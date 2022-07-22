Експерти Міністерства охорони здоров’я України зібрали інформацію про вірусний гепатит А і про те, що робити, щоб не захворіти.

Гепатит А – захворювання печінки, викликане вірусом. На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки – більшість людей, уражених гепатитом А, повністю одужують і у них формується довічний імунітет до хвороби.

– Однак, сама хвороба неприємна і виснажлива, а одужання може тривати кілька місяців. Найважче хворіють і можуть померти літні люди, – відзначають експерти.

За їхніми словами, ризик захворіти на гепатит А зростає під час війни через значні скупчення людей, неможливість дотримуватися гігієни та обмежений доступ до чистої питної води.

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Медики називають гепатит А хворобою брудних рук, яка передається від людини до людини найчастіше фекально-оральним шляхом. Гепатитом А можна також заразитися через продукти і воду, які забруднені фекаліями інфікованої людини.

Вірус гепатиту А також може передаватися при тісному фізичному контакті з інфікованим.

Симптоми вірусного гепатиту А:

підвищена температура;

слабкість;

відсутність апетиту;

діарея;

блюв ання ;

; неприємні відчуття в животі;

темний колір сечі;

пожовтіння шкіри і білків очей.

Симптоми гепатиту А частіше проявляються у дорослих, ніж у дітей. У дітей до 6 років дуже часто відсутні прояви гепатиту А, а жовтяниця розвивається тільки про 10%.

Вакцинація від вірусного гепатиту А

Ефективним захистом від вірусного гепатиту А є вакцинація. В Україні щеплення від вірусного гепатиту А не є обов’язковими, але їх можна зробити за свій рахунок.

Зареєстровано дві інактивовані (неживі) вакцини проти гепатиту А, які дозволені для використання для дітей від одного року.

Одна з цих вакцин – комбінована, тобто захищає від гепатитів А і В. Курс щеплень – дві дози з інтервалом в шість місяців.

Як захиститися від вірусного гепатиту А: