В Україні зросла кількість хворих на коронавірус. Через це у МОЗ нагадали алгоритм дій у разі отримання позитивного тесту.
Що робити, якщо підтвердили Covid-19?
- Одразу залишатися вдома та обмежити контакт з людьми (якщо ви до цього працювали у колективі, важливо повідомити керівництво, щоб визначити контактних осіб та перевірити їхній стан).
- Зателефонувати сімейному лікарю.
- Діяти, спираючись на його рекомендації щодо лікування.
Якщо сімейний лікар призначив особисту зустріч, під час візиту до нього треба використовувати засоби індивідуального захисту, уникати натовпу, дотримуватися дистанції з іншими, попередньо узгодити, де очікувати своєї черги на прийом.
Фахівцеві треба чесно розповідати про свої симптоми та стан.
Водночас швидку треба викликати лише у невідкладних станах.
– Зараз в Україні на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих, – повідомили у профільному відомстві.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, на 26 січня у країні виявили 32 393 нових підтверджених випадки хвороби, водночас померли 154 людини.