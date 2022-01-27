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Підтвердили Covid-19 – що робити та куди звертатися

27 Січня 2022, 17:45
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

В Україні зросла кількість хворих на коронавірус. Через це у МОЗ нагадали алгоритм дій у разі отримання позитивного тесту.

Що робити, якщо підтвердили Covid-19?

  1. Одразу залишатися вдома та обмежити контакт з людьми (якщо ви до цього працювали у колективі, важливо повідомити керівництво, щоб визначити контактних осіб та перевірити їхній стан).
  2. Зателефонувати сімейному лікарю.
  3. Діяти, спираючись на його рекомендації щодо лікування.

Якщо сімейний лікар призначив особисту зустріч, під час візиту до нього треба використовувати засоби індивідуального захисту, уникати натовпу, дотримуватися дистанції з іншими, попередньо узгодити, де очікувати своєї черги на прийом.

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Фахівцеві треба чесно розповідати про свої симптоми та стан.

Водночас швидку треба викликати лише у невідкладних станах.

– Зараз в Україні на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих, – повідомили у профільному відомстві.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, на 26 січня у країні виявили 32 393 нових підтверджених випадки хвороби, водночас померли 154 людини.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , тестування
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