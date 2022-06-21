В Україні почалися спекотні дні. Інколи зривається вітер, та це тільки посилює небезпеку отримати сонячні опіки, а надмірне ультрафіолетове проміння шкодить нашій шкірі.

– Потрібно пам’ятати про те, що засмага, а тим більше опіки, загрожують виникненням раку шкіри, – нагадує лікарка-терапевтка Марина Єріна. – Тому дерматологи і онкологи рекомендують не засмагати під прямими сонячними променями, а лежати під накриттям та використовувати креми із фільтром SPF 30 або й вище.

Саме прямі промені сонця є основною причиною сонячних опіків.

Найчастіше опік виникає у випадку:

Зараз дивляться

якщо у вас світлий тип шкіри

ви довго перебуваєте на сонці

засмагаєте або гуляєте у пікові години активності сонячних променів,

якщо ваша шкіра надто суха і не зволожена кремом із фільтром SPF.

Якщо після перебування на сонці, шкіра почервоніла, набрякла, свербить та пече – у вас опік першого ступеню.

Якщо на шкірі з’явились пухирці – у вас другий ступінь опіку. І тут уже потрібно йти до лікаря.

Симптоми опіку можна помітити не одразу, а тільки увечері або наступного дня.

Перший ступінь проявляється свербіжем, набряками, больовими відчуттями.

Якщо ви відчуваєте, що перегрілись, виникає запаморочення – одразу відійдіть у прохолодне місце. А ще краще прийняти холодний душ вдома.

Можна прикладати до тіла рушник, змочений у холодній воді.

Після душу обережно промокніть шкіру рушником, щоб не пошкодити її у випадку сильного опіку.

Якщо шкіра болить – прийміть нестероїдні протизапальні та знеболювальні засоби (парацетамол чи ібупрофен). Однак перед прийманням медикаментів – необхідно все ж таки отримати консультацію лікаря.

Опік другого ступеню проявляється появою невеличких пухирців, проте людина не відчуває дискомфорту.

У такому випадку можна накласти стерильні пов’язки, змочені неспиртовими антисептиками, чи антисептичними водорозчинними гелями. Торкатись пухирців не варто.

Якщо пухирі більше одного сантиметра діаметром, то потрібно звернутись до лікаря за консультацією, адже це може бути алергією на сонце.

Чого не можна робити при сонячних опіках

Не можна змащувати шкіру олією, сметаною, спиртом чи будь-чим з народних рецептів. Ви можете погіршити свій стан.

Речовини, що містять жир перекриває пори, не дозволяє шкірі охолодитись та відновитись.

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Такі засоби від опіків як пантенол, мазі для лікування опіків не слід використовувати в перші дні після ушкодження шкіри. Вони рекомендовані для її відновлення через кілька днів.