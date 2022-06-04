Багато хто звик чистити вуха ватною паличкою, адже це швидко та не боляче. Однак такі дії можуть нашкодити здоров’ю.

Лікарі зазначають, що вушна сірка не є ознакою того, що людина брудна, чи не доглянута. Її виділення – це абсолютно природно.

Її виробляють клітини, що вистилають зовнішнє вухо і слуховий прохід, і складається з природної маслянистої речовини, що виробляється сальними залозами.

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Це натуральне масло змішується з брудом, потом і змертвілими клітинами шкіри, які з’являються, коли ви чистите вуха ватною паличкою. Вушна сірка діє як бар’єр і захищає від проникнення вірусів і шкідливих бактерій в слуховий прохід. Вуха зазвичай самоочищаються.

За словами лікаря-отоларинголога університету Луїсвілля Джеррі Лін, іноді людям доводиться відвідувати лікаря.

Як не можна чистити вуха

Лікар наголошує, що ніколи не можна засовувати ватну паличку в вухо.

– Вони займають більшу частину діаметра слухового проходу. Тому при їх використанні сірка забивається глибше в слуховий прохід. У гіршому випадку сірка може застрягти в барабанній перетинці і, можливо, навіть створити перфорацію барабанної перетинки, – каже лікар.

Це потенційно може спричинити втрату слуху, біль, свербіж або дзижчання у вусі.

Крім того, спеціаліст закликає відмовитися від деяких неефективних способів. Наприклад, не можна заливати перекис водню у вуха, лежачи на боці, перш ніж сісти і дати їй витікати. Виникає ризик подразнення шкіри та утворення пухирів.

Як правильно чистити вуха

1. Вушні краплі. Рідкі розчини допомагають розріджувати і пом’якшувати вушну сірку, що призводить до її руйнування і виходу з вуха. Зазвичай такі краплі продаються в аптеках.

2. Сода. Усе, що потрібно, це розчинити половину чайної ложки харчової соди у воді й висипати її в пляшку з дозатором або піпеткою. Потім нахилити голову набік і закапати в вухо п’ять-десять крапель розчину.

3. Рослинна олія (оливкова) також може допомогти почистити сірку у вухах. Потрібно лише закапати кілька крапель за допомогою піпетки.