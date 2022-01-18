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Несподівана властивість: кишкова бактерія полегшує перебіг Covid-19 і знижує ризик смерті

18 Січня 2022, 12:03
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
науковець
Джерело: Depositphotos

Вчені Нагойського університету в Японії в ході дослідження дійшли висновку, що кишкова бактерія роду Collinsella здатна протистояти згубному впливу коронавірусної інфекції на організм людини.

В ході спостережень були проаналізовані дані 953 здорових людей в 10 країнах на предмет аналізу кишкових мікроорганізмів.

Подальше дослідження, проведене медичним університетом префектури Кіото, з’ясувало, що кишкова бактерія Collinsella може перетворювати жовчні кислоти в сполуку, яка пригнічує зв’язування коронавірусу з рецепторами клітин людини і, таким чином, мовби приборкує смертельну імунну відповідь, відому як цитокіновий шторм.

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Фахівці з’ясували, що велика кількість кишкових бактерій Collinsella пов’язана з приборканням активності інфекції. Як результат – перебіг хвороби легший, а ймовірність смертельного результату нижча.

Цю версію підтвердило й інше спостереження, в ході якого з’ясувалося, що в країнах з низькими показниками смертності від коронавірусу – в Південній Кореї, Японії та Фінляндії – ентеротип з найбільшою кількістю Collinsella домінував. А в Бельгії, Великій Британії, Італії та США, де Covid-19 дав високу летальність, переважали ентеротипи з низькими рівнями Collinsella.

Нагадаємо, що у хворих на штам Омікрон вчені виявили досить незвичайний симптом, який не спостерігався при інфікуванні іншими варіантами коронавірусу.

Джерело: The Japan Times

Теги
Коронавірус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці , Смерть , Японія
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