Вчені Нагойського університету в Японії в ході дослідження дійшли висновку, що кишкова бактерія роду Collinsella здатна протистояти згубному впливу коронавірусної інфекції на організм людини.

В ході спостережень були проаналізовані дані 953 здорових людей в 10 країнах на предмет аналізу кишкових мікроорганізмів.

Подальше дослідження, проведене медичним університетом префектури Кіото, з’ясувало, що кишкова бактерія Collinsella може перетворювати жовчні кислоти в сполуку, яка пригнічує зв’язування коронавірусу з рецепторами клітин людини і, таким чином, мовби приборкує смертельну імунну відповідь, відому як цитокіновий шторм.

Фахівці з’ясували, що велика кількість кишкових бактерій Collinsella пов’язана з приборканням активності інфекції. Як результат – перебіг хвороби легший, а ймовірність смертельного результату нижча.

Цю версію підтвердило й інше спостереження, в ході якого з’ясувалося, що в країнах з низькими показниками смертності від коронавірусу – в Південній Кореї, Японії та Фінляндії – ентеротип з найбільшою кількістю Collinsella домінував. А в Бельгії, Великій Британії, Італії та США, де Covid-19 дав високу летальність, переважали ентеротипи з низькими рівнями Collinsella.

Нагадаємо, що у хворих на штам Омікрон вчені виявили досить незвичайний симптом, який не спостерігався при інфікуванні іншими варіантами коронавірусу.

Джерело: The Japan Times