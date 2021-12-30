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Що робити, якщо переїв у новорічну ніч – топ-3 рекомендації

30 Грудня 2021, 10:21
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Що робити, якщо переїв у новорічну ніч – топ-3 рекомендації
Джерело: Depositphotos

Новорічні свята загрожують переїданням через традиційну велику кількість страв. І як би людина не намагалася і не стримувалася, вона все одно може зірватися і з’їсти зайве.

Дієтолог-терапевт Юлія Поворознюк розповіла, що робити у такій ситуації.

Рекомендації

  • Пізній сніданок

Оскільки вечеря була пізня, ранковий прийом їжі теж краще відкласти. Це допоможе ШКТ відпочити та переварити їжу. Наприклад, якщо людина поїла близько опівночі, то поснідати краще об 11.00-12.00. Водночас сніданок має бути легким – овочевий суп, салат із яйцем.

  • Помірність у всьому

Можна доїсти і ті страви, які були приготовані вчора, але помірними порціями. Рекомендується не більше трьох ложок салату, 100-150 г риби, котлети чи буженини.

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  • Велика кількість рідини

Вода – найкращий друг 1 січня. Зі склянки рідини в чистому вигляді або з лимоном краще почати ранок. Вона покращить травлення.

Загалом дієтологи рекомендують не зриватися і не переїдати у новорічну ніч людям, які стежать за своїм здоров’ям та фігурою. Краще обмежитися легким прийомом їжі.

А якщо таке сталося, не варто себе карати, голодувати та перейматися. Ліпше швидше налагодити раціон.

Джерело: Телеграф

Теги
Новий Рік , Поради
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