Що робити, якщо переїв у новорічну ніч – топ-3 рекомендації

Новорічні свята загрожують переїданням через традиційну велику кількість страв. І як би людина не намагалася і не стримувалася, вона все одно може зірватися і з’їсти зайве.
Дієтолог-терапевт Юлія Поворознюк розповіла, що робити у такій ситуації.
Рекомендації
- Пізній сніданок
Оскільки вечеря була пізня, ранковий прийом їжі теж краще відкласти. Це допоможе ШКТ відпочити та переварити їжу. Наприклад, якщо людина поїла близько опівночі, то поснідати краще об 11.00-12.00. Водночас сніданок має бути легким – овочевий суп, салат із яйцем.
- Помірність у всьому
Можна доїсти і ті страви, які були приготовані вчора, але помірними порціями. Рекомендується не більше трьох ложок салату, 100-150 г риби, котлети чи буженини.
- Велика кількість рідини
Вода – найкращий друг 1 січня. Зі склянки рідини в чистому вигляді або з лимоном краще почати ранок. Вона покращить травлення.
Загалом дієтологи рекомендують не зриватися і не переїдати у новорічну ніч людям, які стежать за своїм здоров’ям та фігурою. Краще обмежитися легким прийомом їжі.
А якщо таке сталося, не варто себе карати, голодувати та перейматися. Ліпше швидше налагодити раціон.
Джерело: Телеграф