Що робити, якщо переїв у новорічну ніч – топ-3 рекомендації

Новорічні свята загрожують переїданням через традиційну велику кількість страв. І як би людина не намагалася і не стримувалася, вона все одно може зірватися і з’їсти зайве.

Дієтолог-терапевт Юлія Поворознюк розповіла, що робити у такій ситуації.

Рекомендації

Пізній сніданок

Оскільки вечеря була пізня, ранковий прийом їжі теж краще відкласти. Це допоможе ШКТ відпочити та переварити їжу. Наприклад, якщо людина поїла близько опівночі, то поснідати краще об 11.00-12.00. Водночас сніданок має бути легким – овочевий суп, салат із яйцем.

Помірність у всьому

Можна доїсти і ті страви, які були приготовані вчора, але помірними порціями. Рекомендується не більше трьох ложок салату, 100-150 г риби, котлети чи буженини.

Велика кількість рідини

Вода – найкращий друг 1 січня. Зі склянки рідини в чистому вигляді або з лимоном краще почати ранок. Вона покращить травлення.

Загалом дієтологи рекомендують не зриватися і не переїдати у новорічну ніч людям, які стежать за своїм здоров’ям та фігурою. Краще обмежитися легким прийомом їжі.

А якщо таке сталося, не варто себе карати, голодувати та перейматися. Ліпше швидше налагодити раціон.

Джерело: Телеграф