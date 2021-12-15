Новий рік в Україні заведено зустрічати у сімейному колі, приготувавши багатий святковий стіл, переповнений різноманітними смаколиками. У такому середовищі складно втриматися і не переїсти навіть людині, яка дотримується суворої дієти. Проте, попри спокусу, фахівці рекомендують не переїдати у новорічну ніч.
Лікарка-дієтолог, співзасновниця Школи здорового харчування з досвідом роботи у медицині понад 20 років Ольга Демінська розповіла, що треба робити, щоб споживати менше їжі під час свята.
Як не переїдати
- Не голодуйте напередодні, обов’язково повечеряйте перед цим. У жодному разі не можна сідати голодним за святковий стіл.
- Їжте страви невеликими порціями. Водночас дуже важливо, щоб на столі було більше різноманітних салатів, які містять овочі, рибу та морепродукти.
- Переривайтеся на розмови, танці, конкурси.
- Їжте лише те, що приносить задоволення, а не те, що традиційно потрібно з’їсти цієї ночі.
Важливою є також підготовка до свята.
Напередодні важливо приготувати більше корисних страв – овочевих салатів, запекти м’ясо курки чи рибу.