Новий рік в Україні заведено зустрічати у сімейному колі, приготувавши багатий святковий стіл, переповнений різноманітними смаколиками. У такому середовищі складно втриматися і не переїсти навіть людині, яка дотримується суворої дієти. Проте, попри спокусу, фахівці рекомендують не переїдати у новорічну ніч.

Лікарка-дієтолог, співзасновниця Школи здорового харчування з досвідом роботи у медицині понад 20 років Ольга Демінська розповіла, що треба робити, щоб споживати менше їжі під час свята.

Як не переїдати

Не голодуйте напередодні, обов’язково повечеряйте перед цим. У жодному разі не можна сідати голодним за святковий стіл. Їжте страви невеликими порціями. Водночас дуже важливо, щоб на столі було більше різноманітних салатів, які містять овочі, рибу та морепродукти. Переривайтеся на розмови, танці, конкурси. Їжте лише те, що приносить задоволення, а не те, що традиційно потрібно з’їсти цієї ночі.

Важливою є також підготовка до свята.

Напередодні важливо приготувати більше корисних страв – овочевих салатів, запекти м’ясо курки чи рибу.