Деякі люди не можуть уявити ранкове пробудження без кави. Проте не всім рекомендується регулярно пити цей напій.

Експерти CNN розповіли, що допоможе швидко прокинутися без чашки цього напою та залишатись бадьорим увесь день.

Насамперед потрібно пам’ятати про гігієну сну – вчасно лягати та спати не менше 7-9 годин. Це допоможе з легкістю прокидатися вранці. Однак якщо режим не дає змогу це робити, тоді допоможуть інші рекомендації.

Що допоможе легко та швидко прокинутися вранці

Йога

Тренер Стефані Мансур говорить, що навіть 5 хвилин заняття йогою вранці допоможуть підвищити рівень енергії. Це дасть змогу покращити кровообіг, розім’яти м’язи та запустити мозок.

Вихід на вулицю

Це також допоможе прокинутися. На вулиці можна зайнятися спортом або ж прогулятися із собакою.

Весела музика

Прослуховування музики вранці може додати людині бадьорості, особливо якщо вона робить це під час тренування.

Склянка води

Після нічного сну тілу зазвичай не вистачає вологи, каже лікар-дієтолог Ненсі З. Фаррелл Аллен.

Тому важливо випити склянку чистої води, можна додати до неї лимон.

Ароматерапія

Ефірне масло з бадьорим ароматом також сприятиме пробудженню. Можна використовувати і звичайний гель для душу з ароматом цитрусових.

Правильний сніданок

Ранок краще починати з білкової їжі, продовжує Ненсі З. Фаррелл Аллен, а також з корисних жирів та складних, багатих на клітковину джерел вуглеводів. Це допоможе зарядитись енергією на весь день.