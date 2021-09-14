Всі зараз тільки і говорять, що про знижений імунітет і необхідність його перевірити і підняти. А чи потрібно це робити, і чи правда, що імунітет у всіх поголовно знижується?

На це запитання на своєму YouTube-каналі відповідає лікар Євген Комаровський.

– Насправді численні розмови про імунітет і про його зниження потрібні тим, хто продає ліки, що нібито підвищують імунітет, – пояснює лікар. – Більшість із них – препарати з недоведеною дією.

Нам же, перш ніж ковтати подібні пігулки, потрібно усвідомити, що будь-який засіб, що здатний реально знизити або підвищити імунітет, має багато побічних ефектів.

– Вважається нормою, якщо дитина, яка відвідує дитячий колектив, хворіє на гострі респіраторні захворювання від шести до 12 разів на рік, – каже Євген Комаровський.

Коли вона хворіє кілька разів на рік, це означає, що стільки ж разів вона одужує, пояснює лікар. Це свідчить про те, що імунітет у неї нормальний.

– Головна ознака зниженого імунітету, це коли людина не може вимовити фразу “Я одужала”, коли вона хвора практично постійно, коли будь-який чих дає ускладнення, – пояснює Євген Комаровський.

Лікар звертає увагу на те, що безліч лабораторій за ваші гроші пропонують вам безліч методів дослідження імунітету. Але для того, щоб оцінити імунітет, достатньо клінічного аналізу крові, який зможе проаналізувати сімейний лікар.

Запам’ятайте, якщо ви думаєте, що у вас проблеми з імунітетом, вам потрібні:

сімейний лікар аналіз крові задуматися про ваш спосіб життя

Саме про спосіб життя, а не про чарівну пігулку, радить Комаровський.

Щоб поліпшити імунітет, слід звернути увагу і на харчування та додати до свого раціону низку продуктів. Це позитивно позначиться на загальному самопочутті та на здатності організму боротися з різними захворюваннями.

Джерело: Євген Комаровський