У Європі нині фіксується найгірша ситуація з коронавірусом за увесь час поширення вірусу. Причина – циркуляція індійського штаму коронавірусу Дельта.

Про це розповів керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

– Якщо умовно розглянути Європу як окремий континент, то зараз вона демонструє максимальний рівень за всю історію і всередині, тобто для себе, і серед інших континентів. Європа зараз є абсолютним “антилідером” за рівнем захворюваності, – зазначив Юрій Ганиченко.

Водночас це не нова хвиля коронавірусу, а лише повторне погіршення епідситуації у межах одного сплеску захворюваності.

– Поки що це Дельта-хвиля. І країни зараз набирають обертів з тією ж хвилею, – уточнив експерт.

Зростання розпочалося з трьох країн – Росії, Португалії і Великої Британії. Нині епідситуація погіршується у Швеції, Італії, Франції.

– Такий тренд є загрозливим для України, – додав він.

В Україні станом на 10 грудня 2021 року загалом виявили 3 543 684 випадки коронавірусу. У країні фіксується незначне зниження кількості нових хворих, за добу їх – 11 327.