Сумнівного походження препарат для лікування коронавірусної інфекції Молнупіравір з’явився в аптечній мережі Хмельницького. Таку інформацію отримало Міністерство охорони здоров’я України.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

За його словами, МОЗ не давало дозволу на продаж подібного препарату.

– Молнупіравір, який є у продажу, не зареєстрований в Україні, отже, продавати його у вільному доступі заборонено, – зазначив чиновник.

Він особливо підкреслив, що ліки швидше за все є підробкою і можуть бути небезпечними для здоров’я і життя пацієнтів.

Олександр Комаріда інформував, що наразі у МОЗ немає в планах реалізовувати через аптеки зареєстрований в Україні Молнупіравір.

Препарат пацієнти отримуватимуть безкоштовно і виключно за призначенням сімейного лікаря.

Заступник міністра також пояснив, що продаж незареєстрованих ліків є порушенням ліцензійних прав і карається відповідно до законодавства.

Нагадаємо, що отриманий Україною в обсязі 60 тис. курсів препарат для лікування коронавірусної інфекції Молнупіравір вже розподілений по регіонах і скоро буде доставлений в лікувальні установи.