Регулярні бустерні дози щеплень від коронавірусу можуть негативно вплинути на імунну систему людини. Їх рекомендують робити з великими інтервалами.

Про це повідомив керівник відділу біологічних загроз здоров’ю та стратегії вакцин Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) Марко Кавалері.

– Бустери можна робити один раз, можливо двічі, але це не те, що потрібно повторювати постійно, – зазначиві він.

В ЕМА рекомендують замість цього залишати більше часу між програмами ревакцинації та прив’язувати їх до початку холодного сезону в кожній країні.

Відповідну заяву агентство зробило на тлі активного поширення штаму коронавірусу Омікрон. Через нього у деяких країнах почали активно запроваджувати ревакцинації для захисту від цього варіанту.

Так, у цьому місяці Ізраїль став першою країною, яка почала вводити другий бустер (четвертий укол), людям віком 60+ років. У Великій Британії заявили, що бустерна доза забезпечує хороший рівень захисту, і наразі нема потреби робити її повторно.

Крім цього, регулятор ЄС заявив, що пероральні та внутрішньовенні противірусні препарати, такі як Паксловід та Ремдесивір, ефективні проти штаму Омікрон.

В агенстві додали, що затвердити нову вакцину від певного варіанту коронавірусу зможе не раніше квітня, оскільки процес займає близько трьох-чотирьох місяців.

В Україні нещодавно дозволили робити бустерну дозу від коронавірусу для всіх охочих старше 18 років. У МОЗ рекомендують робити щеплення, коли з моменту другого щеплення мине не менше шести місяців. Детальніше про бустерну дозу в Україні – читайте на Фактах ICTV.