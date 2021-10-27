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До 30 тис. нових випадків Covid-19. У НАНУ прогнозують погіршення епідситуації в Україні

27 Жовтня 2021, 10:11 Людмила Грубнік
борьба с коронавирусом
Джерело: Depositphotos

Фахівці Національної академії наук України опублікували прогноз щодо розвитку ситуації з коронавірусом в Україні.

Вони вважають, що на початку листопада у країні фіксуватиметься збільшення добового приросту хворих.

Їхня кількість може сягнути майже 30 тис. нових випадків за добу.

– Середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 20 411 осіб на день, – йдеться у звіті науковців.

Згідно з прогнозами, тенденція до збільшення фіксуватиметься у країні й надалі.

Чого варто очікувати (середня кількість нових випадків):

  • тиждень 27 жовтня – 2 листопада 2021 року – 22 960 (SEIR_U), 24 625 (Prophet);
  • тиждень 3-9 листопада 2021 року – 24242 (SEIR_U), 28929 (Prophet).
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Крім того, вони зазначили, що за останній тиждень в Україні середня кількість смертей від коронавірусу становить 513 летальних випадків. Однак вони не спрогнозували, якою буде ситуація надалі.

В Україні за останню добу виявили 22 574 нових випадки Covid-19. Водночас 692 людини померли від ускладнень зі здоров’ям, спровокованих вірусом.

Джерело: НАН України

Теги
Коронавірус Covid-19 , НАНУ , прогноз , статистика
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