Фахівці Національної академії наук України опублікували прогноз щодо розвитку ситуації з коронавірусом в Україні.

Вони вважають, що на початку листопада у країні фіксуватиметься збільшення добового приросту хворих.

Їхня кількість може сягнути майже 30 тис. нових випадків за добу.

– Середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 20 411 осіб на день, – йдеться у звіті науковців.

Згідно з прогнозами, тенденція до збільшення фіксуватиметься у країні й надалі.

Чого варто очікувати (середня кількість нових випадків):

тиждень 27 жовтня – 2 листопада 2021 року – 22 960 (SEIR_U), 24 625 (Prophet);

тиждень 3-9 листопада 2021 року – 24242 (SEIR_U), 28929 (Prophet).

Крім того, вони зазначили, що за останній тиждень в Україні середня кількість смертей від коронавірусу становить 513 летальних випадків. Однак вони не спрогнозували, якою буде ситуація надалі.

В Україні за останню добу виявили 22 574 нових випадки Covid-19. Водночас 692 людини померли від ускладнень зі здоров’ям, спровокованих вірусом.

Джерело: НАН України