Український лікар закликав політиків не спекулювати на темі коронавірусу та вакцинації.

Лікар-анестезіолог Роздільнянської лікарні (Одеська область) Іван Черненко гостро відреагував на сварку народного депутата Нестора Шуфрича та очільника МОЗ Віктора Ляшка в ефірі програми Право на владу.

– Я за ці півгодини втомився більше, ніж за 24 години чергування, бо це якийсь цирк. Мені дуже прикро, що ми у прямому ефірі спочатку розповідаємо про якісь антивакцинаторські настрої, а потім займаємось якоюсь політикою, – зазначив Іван Черненко.

Він закликав політиків не маніпулювати, а допомогти врегулювати кризу у країні.

– Краще допоможіть. Нехай пан депутат направить свою енергію та піде до Covid-стаціонару та допоможе трупи виносити або перевертати важких пацієнтів, які важать по 100 кг, – додав лікар.

До речі, на Одещині зараз одна з найскладніших ситуацій із коронавірусом. У регіоні багато важких пацієнтів, через що лікарні переповнені.

Джерело: Право на владу