Починаючи з понеділка, 1 листопада, в регіонах, які перейшли до червоної зону епідемічної небезпеки, почали працювати спеціальні робочі групи. Вони перевіряють дотримання карантинних обмежень, які спрямовані на обмеження поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– У робочі групи, які займаються перевірками дотримання вимог червоної зони, входять представники МОЗ, Мінрегіону, Нацполіції та Держпродспоживслужби, – зазначив міністр.

Він також нагадав, що вчора, 2 листопада, український парламент ухвалив у першому читанні законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність за фальсифікацію сертифікатів про щеплення від коронавірусної інфекції у вигляді штрафу від 17 до 34 тис. грн. або обмеження волі на строк до двох років.

Заклики ж деяких громадян саботувати вакцинальну кампанію, яка сьогодні проходить в Україні потужними темпами, Віктор Ляшко назвав насмішкою над медичними працівниками і над людьми, які втратили своїх рідних і близьких через коронавірус.