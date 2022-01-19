13-річний Андрій мужній не по роках. Останнім часом хлопець переніс сім курсів хіміотерапії та декілька курсів променевої терапії. Але рак кісток – саркома Юінга – був невмолимим.

Хлопчик спочатку лікувався в житомирській лікарні, далі він потрапив до Інституту раку. А коли, здавалося, що всі методи лікування вичерпані, він потрапив до Охматдиту.

Спільна робота завідувача відділення пластично-реконструктивної мікрохірургії Охматдиту Володимира Фідельського та дитячого онкохірурга з Київського міського клінічного онкологічного центру Вадима Кобися врятувала не одного пацієнта з діагнозом саркома Юінга. Андрій — один з них.

Хлопчику видалили саркому з п’яткової кістки та зробили кісткову пластику васкуляризованим аутотрансплантатом з правої малогомілкової кістки.

Злоякісна пухлина майже знищила п’яткову кістку хлопчика. Аби врятувати п’яту Андрія та не ставити дитині пожиттєвий протез, команда лікарів зробила надскладну операцію. Хірурги прибрали всю вражену частину п’яти та пастеризували кістку.

Потім взяли для пересадки малогомілкову кістку на судинній ніжці та приживили її у п’яту, аби сформувати повноцінну кістку. Унікальна операція тривала 6 годин.

Кісткову пластику – рідкісне хірургічне втручання – не проводять в інших лікарнях України. Втім саме кісткова пластика здатна подолати рак кісток, коли хіміотерапія безсильна. На хлопчика ще чекає довге відновлення, поки пересаджена кістка сформує повноцінну п’яту. Втім, найскладніше вже позаду.

У Києві лікарі Охматдиту видалили величезну пухлину з орбіти за оком у 16-річної дівчини. Спеціалістам вдалося зберегти зір підлітку.

Око дівчинки раптово збільшилося, коли їй було 5 років. Відтоді Ліза з мамою їздили по лікарнях Запоріжжя та Києва, щоб з’ясувати причину. Серед ймовірних діагнозів були різні, зокрема й пухлина головного мозку.

Фото: Охматдит