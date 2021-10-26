Киснева станція не припиняє роботу ні на секунду, кріоциліндри постійно на максимумі. Це перше, на що звертає увагу генеральний директор КНП “Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування” Володимир Хромюк.

Для пацієнтів із коронавірусом тут розгорнуто 119 ліжок, 98 із них уже зайняті пацієнтами, які потребують кисневої підтримки.

– Люди просто задихаються, – говорить Володимир Хромюк. – Комусь кисень потрібен періодично, а декому мусимо подавати постійно.

В інтенсивній терапії були випадки, коли пацієнти потребували по 30 л кисню на хвилину.

– Щоб забезпечити такий об’єм, мусили підключати недужих одразу до двох стаціонарних точок доступу до кисню. Тільки тоді у них покращувалася сатурація, – продожвує Хромюк.

Особливістю осінньої хвилі захворюваності, за словами генерального директора лікарні, також є те, що стан пацієнтів може погіршуватися дуже швидко. Крім того, із вересня значно зросла смертність.

Серед пацієнтів лікарні найбільше людей віком понад 70 років. 65% від усіх померлих – літні люди.

Вакцинованих від Covid-19 пацієнтів Кіцманської лікарні – одиниці. За словами Володимира Хромюка, з початку літа і до кінця вересня тут лікувалися близько 170 людей. І лише шість із них були зі щепленням. Наразі усі пацієнти реанімації невакциновані.

У Херсонській області розгорнули мобільний госпіталь для лікування пацієнтів з Covid-19, який надала Державна служба з надзвичайних ситуацій. Він складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Госпіталь надасть можливість додати 120 ліжко-місць для хворих на Covid-19.

Джерело: Чернівецька ОДА