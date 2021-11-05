Лікарня Феофанія з 1 січня відкриє свої двері для всіх громадян – Ляшко

Лікарня Феофанія з 1 січня 2022 року почне працювати за програмою медичних гарантій (ПМГ).

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що з 2022 року ПМГ почне працювати з 1 січня, а не з 1 квітня, як це було у попередні роки.

– Лікарня Феофанія з 1 січня відкриє свої двері для всіх громадян. Ми пропрацювали все, щоб ця лікарня зайшла до ПМГ і законтрактувалася за пріоритетними пакетами, – сказав він на зустрічі з журналістами.

За словами очільника, коли клініка увійде до цієї програми, сюди будуть госпіталізувати “простих людей з такими діагнозами, як інсульти, інфаркти тощо”. Згоди усі уже опрацьовані.

Міністр також повідомив, що раніше ПМГ починала працювати з 1 квітня, тому складно було сконектувати державний бюджет із місцевим.

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