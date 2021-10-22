Попри те, що вакцинація від коронавірусу відбувається в Україні повільно, все одно завдяки щепленню вдалося врятувати життя українців.

Дані під час години запитань до уряду у Верховній Раді озвучив очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

– Без нинішніх темпів вакцинації за вчора ми мали б 795 померлих. Тобто за вчора вакцинація врятувала 181 життя. Це міг бути хто із нас, наших рідних. За позавчора без вакцинації ми мали б 707 померлих, але щеплення врятувало 161 людину, – повідомив Віктор Ляшко.

Міністр розповів, яких результатів вдалося досягти за чотири місяці імунізації.

– Суто фактор вакцинації за останні чотири місяці вже врятував 2,5 тис. життів, а це кількість населення Батурина Чернігівської області, – додав він.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року.

З липня вакцину можуть отримати безперешкодно всі громадяни старше 18 років.

Щеплення рятує від ускладнень та смерті у разі зараження.