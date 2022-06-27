У міській лікарні №9 Приморського району Маріуполя на 30 тис. жителів залишилися один гінеколог і один терапевт. Що свідчить про глибоку кризу системи охорони здоров’я в захопленому РФ місті.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Окупаційні поліпшення медичної системи виглядають саме так, – констатує радник мера.

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Як раніше повідомляв Петро Андрющенко, в Маріупольську лікарню швидкої допомоги прибувають медики переважно з відсталих регіонів РФ у надії заробити в окупованому українському місті.

Петро Андрющенко зазначає, що російських лікарів тягне в зруйноване російськими військами місто виключно підвищена заробітна плата, яка в кілька разів більше тієї, яку вони отримують в Росії.

Нагадаємо, що окупація російськими військами викликала в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично повністю зруйноване в результаті ворожих обстрілів. Тут загинули близько 22 тис. мирних жителів. Більше 50 тис. депортовані в РФ і на тимчасово окуповані території Донецької області.

Джерело: Петр Андрющенко

Фото: Петр Андрющенко