Україна може додатково отримати від Світового банку $150 млн на боротьбу з коронавірусом та вакцинацію.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у соціальних мережах.

– У рамках робочого візиту до США президента України Володимира Зеленського провів продуктивну зустріч з Фадією Саадах, директором Світового Банку з людського розвитку в регіоні Європи та Центральної Азії, – зазначив він.

За словами міністра, вони обговорили поточний стан реалізації міністерством трьох проектів Світового банку зі загальним обсягом позики $439,7 млн.

Ляшко отримав від банку запевнення щодо можливого додаткового фінансування в розмірі до $150 млн у разі екстреного реагування на коронавірус та вакцинацію в Україні.

Очільник МОЗ додав, що ключовий елемент співпраці міністерства та Світового банку – збільшення темпів вакцинації проти коронавірусу.

Також у рамках співпраці зі Світовим банком відбувається:

фінансування закупівлі вакцини виробництва Pfizer/BioNTech;

закупівля холодильного обладнання для закладів охорони здоров’я первинної ланки, яке удосконалить холодовий ланцюг логістики вакцин;

додаткове оснащення лабораторій обладнанням та тест-системами;

серо-епідеміологічне дослідження для вивчення серопозитивності щодо коронавірусу;

робота національного контакт-центру з питань протидії поширення Covid-19;

серія тренінгів для медиків та інші заходи.

Читайте також: Як працюватимуть київські школи під час карантину

Крім того, від США Україна також отримає $12,8 млн для боротьби з Covid-19. Віктор Ляшко обговорив з USAID деталі зазначеної допомоги.

Вони досягли угоди про термінове ініціювання розширеної підтримки Агентства США для посилення кампанії вакцинації проти Covid-19 та розвитку медичної системи в Україні.

Джерело: Віктор Ляшко