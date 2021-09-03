Україна може додатково отримати від Світового банку $150 млн на боротьбу з коронавірусом та вакцинацію.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у соціальних мережах.
– У рамках робочого візиту до США президента України Володимира Зеленського провів продуктивну зустріч з Фадією Саадах, директором Світового Банку з людського розвитку в регіоні Європи та Центральної Азії, – зазначив він.
За словами міністра, вони обговорили поточний стан реалізації міністерством трьох проектів Світового банку зі загальним обсягом позики $439,7 млн.
Ляшко отримав від банку запевнення щодо можливого додаткового фінансування в розмірі до $150 млн у разі екстреного реагування на коронавірус та вакцинацію в Україні.
Очільник МОЗ додав, що ключовий елемент співпраці міністерства та Світового банку – збільшення темпів вакцинації проти коронавірусу.
Також у рамках співпраці зі Світовим банком відбувається:
- фінансування закупівлі вакцини виробництва Pfizer/BioNTech;
- закупівля холодильного обладнання для закладів охорони здоров’я первинної ланки, яке удосконалить холодовий ланцюг логістики вакцин;
- додаткове оснащення лабораторій обладнанням та тест-системами;
- серо-епідеміологічне дослідження для вивчення серопозитивності щодо коронавірусу;
- робота національного контакт-центру з питань протидії поширення Covid-19;
- серія тренінгів для медиків та інші заходи.
Крім того, від США Україна також отримає $12,8 млн для боротьби з Covid-19. Віктор Ляшко обговорив з USAID деталі зазначеної допомоги.
Вони досягли угоди про термінове ініціювання розширеної підтримки Агентства США для посилення кампанії вакцинації проти Covid-19 та розвитку медичної системи в Україні.
Джерело: Віктор Ляшко