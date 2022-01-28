Патова ситуація склалася на сьогодні в Івано-Франківську. Тут утворилися величезні багатогодинні черги в пункти ПЛР-тестування. На холоді і в вогкості стоять в основному ті, хто погано себе почуває.

Різкий стрибок захворюваності на Covid-19, який спостерігається не тільки в обласному центрі, а й по всьому регіоні, спровокував масові звернення людей в поліклініки зі скаргами на самопочуття.

У поліклінік же є чітка вказівка МОЗ: пацієнтів з ознаками респіраторних захворювань слід в обов’язковому порядку направляти на ПЛР-тестування.

А оскільки кількість таких пацієнтів збільшилася в рази, пункти по забору біоматеріалу для тестування на коронавірус не в змозі оперативно справлятися з напливом бажаючих зробити аналіз.

– Черги дійсно великі, але обслуговують до останнього пацієнта, – запевняють у міському КНП Центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги.

Прикарпаття знаходиться в червоній зоні епідемічної небезпеки і має найвищий показник за кількістю нових випадків Covid-19. За минулу добу, 27 січня, коронавірус був діагностований у 2 807 прикарпатців, шестеро людей померли.

Як повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко, на сьогодні шість областей України демонструють тривожні показники, тому вони можуть перейти до червоної зони карантину.

Джерело: Galka